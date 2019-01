Gratis ondersteuning voor Windows 7 gaat laatste jaar in

Hoewel het al tien jaar bestaat, is Windows 7 nog altijd het tweede meest gebruikte Windows besturingssysteem. Het werd nog maar pas gewipt van de eerste plaats, door Windows 10. Veel gebruikers draaien het OS nog, omdat ze de nood niet voelden om te upgraden, of omdat het IT-departement van hun bedrijf daar nog niet klaar voor was. Over een jaar zal je echter moeten bijbetalen als je nog ondersteuning voor de software wilt.

Dat Windows 7 nog steeds op 42,8 procent van de Windows pc's staat, heeft met een aantal factoren te maken. Windows Vista wordt door velen gezien als een gruwelijk experiment in gebruikerssturing, waardoor gebruikers de versie massaal oversloegen en van Windows XP rechtstreeks naar Windows 7 overschakelden. De opvolger, Windows 8, was opnieuw een radicale vernieuwing die bijzonder hard inzette op aanraakschermen, en ook die versie werd een flop.

De huidige versie, Windows 10, heeft de scherpste kantjes er afgevijld, maar het systeem wordt wel geplaagd door geïntegreerde advertenties en een iets te opdringerige stemassistent. Vanaf Windows 10 stapt Microsoft overigens af van de typische 'versies'. Het systeem wordt continu bijgewerkt en krijgt nieuwe functies via grote updates, vaak met onvoorziene gevolgen.

Het is dus niet zo gek dat veel gebruikers de boot nog afhouden, maar veel keuze blijven ze niet hebben. Algemene ondersteuning voor Windows 7 verliep al in 2015, maar security-updates zijn nog tot 14 januari 2020 gratis. Daarna kunnen gebruikers nog drie jaar lang een vergoeding betalen voor diezelfde security-updates. De kost van die vergoeding zal daarbij elk jaar hoger worden.