De regering heeft het wettelijk kader voor 5G goedgekeurd waardoor er binnenkort een spectrumveiling mogelijk is. Ook komt er ruimte voor extra spelers, zowel op de zakelijke als consumentenmarkt.

Na het overlegcomité dat woensdagochtend plaatsvond, is het nu aan telecomregulator BIPT om een spectrumveiling te organiseren. Die zal in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden (april-juni). Bij het kabinet van Telecomminister De Sutter klinkt het dat operatoren daarom al in 2022 hun 5G-netwerken volwaardig kunnen uitrollen. Vandaag kan dat enkel met voorlopige gebruiksrechten, maar behalve bij Proximus blijft dat beperkt tot testen en zakelijke cases.

'Dit is erg goed nieuws voor ons land, na vele jaren van stilstand in het dossier, realiseren we eindelijk wat verschillende instanties van ons verwachtten, niet in het minst de consumentenorganisaties, als ook Europa en bedrijven die 5G-toepassingen willen ontwikkelen,' zegt De Sutter.

Vierde operator mogelijk

Dat 5G er zat aan te komen was al duidelijk in het regeerakkoord vorig jaar. Wat nog wel duidelijk moest worden was of er bij die veiling spectrum wordt voorbehouden voor een vierde operator, en of die zowel op de zakelijke als consumentemarkt actief mag zijn.

In beide gevallen is het antwoord ja.: 'Moest er zich op de veiling een heuse prijsbreker aandienen, die als vierde en dus nieuwe speler de mobiele markt wil betreden, dan kan dat, met mogelijks positieve gevolgen voor alle Belgen die momenteel hoge prijzen betalen voor hun GSM-abonnement.' Aldus De Sutter.

Die vierde speler kan zowel B2B als B2C doen, of enkel B2B. Maar het overlegcomité legt daar geen beperking op, er kunnen in theorie dus ook meerdere B2B spelers zich aandienen en een licentie krijgen.

Winnaars en verliezers

Dat lijkt goed nieuws voor Citymesh. Het bedrijf van Mitch De Geest maakte begin dit jaar al duidelijk dat het een vierde operator op de zakelijke markt wou worden. Amper enkele maanden later klonk het zelfs dat het bedrijf ook de consumentenmarkt wil aanboren.

Als die plannen worden waargemaakt dan krijgt ons land voor het eerst in meer dan twintig jaar een volwaardig vierde mobiel netwerk. Al is het niet uitgesloten dat er nog kandidaten opduiken voor een licentie. De vraag blijft wel hoeveel spelers dat kunnen zijn, want de spectrumblokken die worden geveild zijn beperkt.

Maar dat is ook een streep door de rekening van Proximus, Orange en Telenet (Base). Daar klonk het de afgelopen maanden dat er eigenlijk geen vraag is naar een vierde netwerkoperator. Achterliggend klinkt het dat er voortaan vier (in plaats van drie) netwerken moeten worden gebouwd en onderhouden, voor hetzelfde aantal klanten. Of anders gezegd: de drie huidige netwerkoperatoren gaan even veel moeten investeren, maar zullen waarschijnlijk klanten verliezen aan die vierde speler.

