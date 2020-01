Telecomregulator BIPT wil in afwachting van een federaal akkoord "voorlopige gebruiksrechten" toekennen om de uitrol van 5G-netwerken in ons land mogelijk te maken. Geïnteresseerde partijen krijgen een maand tijd om zich kandidaat te stellen.

Voor wie niet meteen mee is: de frequentieveiling voor 5G is in ons land nog niet opgestart, hoofdzakelijk omdat de politieke partijen en verschillende regeringen het niet eens raken over hoe de inkomsten, naar schatting 680 miljoen euro, moeten verdeeld worden. Bedrijfsleiders en operatoren hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken om er op te wijzen dat ons land innovatie en investeringen dreigen mis te lopen als de veiling nog lang op zich laat wachten.

Twee weken geleden kon u al lezen dat er een 'innovatieve oplossing' rond de 5G-impasse in ons land in de maak was. Telecomregulator BIPT verduidelijkt nu dat het om "voorlopige gebruiksrechten" gaat die een uitrol mogelijk maken zonder dat er meteen een veiling aan te pas komt. Die kan later georganiseerd worden eenmaal er een politiek akkoord is tussen de Federale overheid en de deelstaten.

Frequentieband 3400-3800 MHz

Voor de introductie van de nieuwe 5G-technologie is vooral de band 3400-3800 MHz van belang die bijvoorbeeld gebruikt zal worden voor meer industriële toepassingen, meent het BIPT: denk aan automatiseringsprojecten of gezondheidszorg. Het 'innovatieve' karakter van de voorgestelde oplossing is beroep doen op de wet elektronische communicatie van 13 juni 2005. Op basis van die telecomwet kan het BIPT voorlopige gebruiksrechten toekennen voor radiospectrum waarvoor nog geen regelgevend kader bestaat voor de toekenningsprocedure: een juridische oplossing, of u zou dat ook eeneen Belgische oplossing kunnen noemen. De gebruiksrechten worden trouwens toegewezen voor het ganse grondgebied: het gaat dus niét om regiolicenties.

Het BIPT heeft op de eigen website ondertussen meer informatie gepubliceerd over de wettelijke basis én de procedure voor de toekenning. Potentieel geïnteresseerde partijen kunnen zich kandidaat stellen vóór 28 februari 2020 voor het verkrijgen van deze voorlopige gebruiksrechten. Eens de kandidaten bekend zijn zal het BIPT een besluit voorbereiden om de gebruiksrechten op voorlopige basis toe te kennen.

Ook voorstel voor 2G/3G

Daarnaast wil het BIPT de bestaande gebruiksrechten voor 2G en 3G ook na afloop van de vergunning in maart 2021 kunnen verlengen tot er nieuwe gebruiksrechten worden toegewezen. Het gaat meer bepaald om de licenties voor 900 MHz en 1800 MHz (2G) en de 2000 MHz-banden (3G). Het BIPT wil hiervoor hoogdringendheid inroepen bij de regering in lopende zaken.

