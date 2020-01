Er ligt een voorstel op tafel om de politieke knoop rond de 5G-veiling te ontwarren. Het plan zit nog in een zeer vroege fase, maar kan een uitrol op termijn mogelijk maken, zo vernam Data News uit goede bronnen.

De frequentieveiling voor 5G is in ons land nog niet opgestart, hoofdzakelijk omdat de politieke partijen en verschillende regeringen het niet eens raken over hoe de inkomsten, naar schatting 680 miljoen euro, moeten verdeeld worden. Bedrijfsleiders en operatoren hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken om er op te wijzen dat ons land innovatie en investeringen dreigen mis te lopen als de veiling nog lang op zich laat wachten.

Maar de politiek zit niet stil. Data News vernam uit goede bron dat er wordt gewerkt aan een 'innovatieve oplossing' waardoor een 5G-uitrol mogelijk is. De details worden niet prijsgegeven maar het zou niet gaan om bijkomende testlicenties, die vandaag al worden gebruikt voor kleine 5G-projecten. Ook is het geen definitieve oplossing, maar wel een plan waarmee de sector alvast verder kan.

Een andere bron uit de sector bevestigt het bestaan van de plannen maar benadrukt dat het nog in een zeer vroeg stadium zit en dat het geenszins definitief is. Nog een andere bron nuanceert dat telecomregulator BIPT al langer verschillende pistes bekijkt om een veiling mogelijk te maken.

Bij het kabinet van minister voor Telecommunicatie Philippe De Backer kan men niets zeggen over dergelijke plannen. Wel zegt het kabinet dat er altijd wordt gekeken naar mogelijke oplossingen en dat men openstaat voor creatieve manieren om een veiling mogelijk te maken. Begin december herhaalde minister De Backer nog zijn voorstel om de veiling te laten doorgaan en achteraf te beslissen naar waar het geld gaat. Bij het BIPT geeft men geen commentaar. De telecomregulator zegt wel dat het probeert te helpen waar mogelijk om de impasse te verhelpen.

De frequentieveiling voor 5G is in ons land nog niet opgestart, hoofdzakelijk omdat de politieke partijen en verschillende regeringen het niet eens raken over hoe de inkomsten, naar schatting 680 miljoen euro, moeten verdeeld worden. Bedrijfsleiders en operatoren hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken om er op te wijzen dat ons land innovatie en investeringen dreigen mis te lopen als de veiling nog lang op zich laat wachten.Maar de politiek zit niet stil. Data News vernam uit goede bron dat er wordt gewerkt aan een 'innovatieve oplossing' waardoor een 5G-uitrol mogelijk is. De details worden niet prijsgegeven maar het zou niet gaan om bijkomende testlicenties, die vandaag al worden gebruikt voor kleine 5G-projecten. Ook is het geen definitieve oplossing, maar wel een plan waarmee de sector alvast verder kan.Een andere bron uit de sector bevestigt het bestaan van de plannen maar benadrukt dat het nog in een zeer vroeg stadium zit en dat het geenszins definitief is. Nog een andere bron nuanceert dat telecomregulator BIPT al langer verschillende pistes bekijkt om een veiling mogelijk te maken.Bij het kabinet van minister voor Telecommunicatie Philippe De Backer kan men niets zeggen over dergelijke plannen. Wel zegt het kabinet dat er altijd wordt gekeken naar mogelijke oplossingen en dat men openstaat voor creatieve manieren om een veiling mogelijk te maken. Begin december herhaalde minister De Backer nog zijn voorstel om de veiling te laten doorgaan en achteraf te beslissen naar waar het geld gaat. Bij het BIPT geeft men geen commentaar. De telecomregulator zegt wel dat het probeert te helpen waar mogelijk om de impasse te verhelpen.