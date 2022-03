Een voorlopig wetsvoorstel verplicht Google, Twitter, Facebook en anderen om frauduleuze advertenties beter te voorkomen. De pogingen, die ook in België voorvallen, blijven toenemen.

'Dit mocht niet op tv getoond worden', 'Deze bekende Belg werd rijk dankzij deze tip', 'KLM geeft gratisch tickets weg', het zijn maar enkele voorbeelden van advertenties die je de afgelopen jaren op Twitter, Facebook of elders zag langskomen. In praktijk gaat het om oplichting en worden zo gegevens ontfutseld, of wordt je gelokt naar een frauduleuze investering of wordt je bankrekening geplunderd.

In Groot-Brittannië wil men dat soort oplichting nu strenger aanpakken door de aanbieders te bestraffen. Techbedrijven moeten voortaan strenger optreden en systemen hebben om dit te voorkomen en verwijderen. Doen ze dat niet dan riskeren ze te worden geblokkeerd of een boete tot 18 miljoen pond of tien procent van hun jaarlijkse omzet te betalen.

Reuters merkt op dat dergelijke oplichting in opmars kwam tijdens de coronacrisis. In Groot-Brittannië zou er in de eerste helft van 2021 zo'n 754 miljoen pond zijn gestolen via oplichting via bankrekeningen.

Probleem al jaren bekend

De vraag is of de techbedrijven effectief meer zullen ondernemen. Naar eigen zeggen doen ze al veel, al is dat in praktijk veel te weinig. Data News contacteerde Twitter eind 2020 al rond enkele frauduleuze advertenties. Toen kregen we te horen dat het bedrijf stappen ging ondernemen, maar de ads blijven opduiken. Ook Facebook hanteert al jaren dezelfde strategie: zeggen dat er aan wordt gewerkt, maar in praktijk lijkt de situatie, zeker voor niet-Engelstalige advertenties, nauwelijks te verbeteren.

