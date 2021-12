De Britse overheid en telecomspelers zeggen dat ze tegen 2033 ten laatste zullen stoppen met het aanbieden van 2G en 3G. Dat moet extra spectrum opleveren voor nieuwe technologie.

Zowel EE, Vodafone, O2 als Three, de vier Britse netwerkspelers, zijn akkoord met de einddatum van 2033 zegt de Britse overheid. Al gaat het om een einddatum want EE-eigenaar BT gaf deze zomer al aan dat het tegen 2023 3G gaat uitfaseren en dat ook 2G dit decennium ten einde komt.

2G bestaat al zo'n 25 jaar, 3G volgde enkele jaren later, maar zijn qua snelheid en mogelijkheden vandaag overtroffen door 4G en 5G. Maar die verschillende netwerktechnologieën vragen ook elk hun eigen spectrum. Door te stoppen met 2G en 3G komt er dus ruimte vrij die kan worden ingezet voor meer capaciteit rond 5G en tegen dan waarschijnlijk ook 6G.

De Britse overheid zegt dat het stopzetten van die signalen het voor apparatuurmakers ook makkelijker wordt om de markt te betreden, net omdat ze oudere technologie (met bijhorende patenten en licenties) niet langer hoeven te ondersteunen.

België

In ons land zijn daar nog geen concrete plannen rond, al wordt er wel geschoven met de spectrumblokken. Zo gebruikt Proximus voor haar huidig 5G-netwerk sinds 2020 spectrum dat het voorheen voor 3G gebruikte.

Maar de voornaamste reden om de technologie te blijven ondersteunen is dat er nog veel 2G-only toestellen actief zijn. Dat gaat om telefoons, maar ook om bedrijfsmachines die destijds in gebruik zijn genomen op basis van 2G (denk daarbij aan M2M-connectiviteit). In een interview met Data News zei Telenet CTO Micha Berger daar afgelopen zomer nog over dat 3G waarschijnlijk sneller zal verdwijnen dan 2G, net omdat er meer 2G-only toestellen dan 3G-only toestellen circuleren. Maar plannen om die netwerken volledig uit te faseren zijn er in ons land nog niet.

Open RAN

In de marge van de Britse aankondiging, zegt staatssecretaris voor digitale zaken Nadine Dorries dat de overheid ook wil dat Britse telecombedrijven zich meer op Open RAN focussen, waarbij ze componenten van meerdere spelers makkelijker kunnen combineren.

De overheid reikt daarvoor 36 miljoen pond uit voor vijftien testprojecten in Schotland, Wales en Engeland, samen met 15 miljoen pond voor het bouwen van een testlabo rond telecomtechnologie. Het doel is dat tegen 2030 35 procent van het mobiele netwerkverkeer in het Verenigd Koninkrijk via Open RAN loopt.

