De Leuvense applicatiebeveiliger Guardsquare opent een kantoor in Boston. Dat wordt de uitvalsbasis voor de Noord-Amerikaanse markt.

Guardsquare legt zich toe op de beveiliging van mobiele applicaties, een markt die volgens het bedrijf nog steeds volop groeit. Het bedrijf had al een kantoor in San Francisco maar met de nieuwe investeerder aan boord wordt de vestiging in Boston voortaan het hoofdkwartier voor Noord-Amerika.

"We zien een enorme vraag doorheen Noord-Amerika voor ons mobile app protection platform. Met de opening van ons kantoor in Boston zijn we klaar voor significante groei in de VS en daarbuiten," zegt Roel Caers, CEO van GuardSquare.

De nieuwe locatie wordt geleid door twee nieuwkomers: John Vigeant, die chief revenue officer wordt, en Erica Sheehan, die de taak van vice president marketing op zich neemt. Vigeant werkte eerder onder meer als senior vicepresident sales voor ObserveIT. Eerder was hij CEO bij Reddo Mobility en Tracelytics. Daarvoor werkte bij voor Citrix in het team dat verantwoordelijk was voor overnames. Sheehan was voor haar komst naar Guardsquare vicepresident bij ObserveIT, daarvoor werkte ze onder meer in marketingfuncties voor Akamai, Oracle en Endeca.

Guardsquare bestaat sinds 2014 en werd opgericht door Heidi Rakels (momenteel president) en haar man Eric Lafortune (CTO). Rakels werd dit jaar door Data News verkozen tot ICT Woman of the Year. In januari maakte het bedrijf bekend dat het een investering van 29 miljoen dollar kreeg van Battery Ventures. Recent werd het bedrijf door de Vlaamse regering verkozen tot scale-up van het jaar.