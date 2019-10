Guardsquare valt opnieuw in de prijzen

Kristof Van der Stadt is hoofdredacteur bij Data News

Het bedrijf van Heidi Rakels - dit jaar door Data News uitgeroepen tot ICT Woman of the Year - en Roel Caers valt opnieuw in de prijzen. Guardsquare krijgt de 'Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar'.

Heidi Rakels (Guardsquare).