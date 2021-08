De hacker die voor 610 miljoen dollar aan cryptomunten stal en ze stilaan teruggeeft, krijgt een beloning van een half miljoen dollar voor zijn werk. Al is het onduidelijk of het bedrag wordt aangenomen.

Cryptomuntenbedrijf Poly Network werd slachtoffer van een hack waarbij een onbekende hacker voor meer dan een half miljard aan cryptomunten kon stelen. Wat daarop volgde was hoogst ongezien: Poly Networks vroeg of de dader de munten wou teruggeven en dat gebeurde ook.

De miljoenen werden de afgelopen dagen in mondjesmaat teruggestort met boodschappen in de transactieberichten. Daarin claimt de man of vrouw dat het nooit de bedoeling was om het geld definitief te stelen, maar dat het een manier was om de aandacht te trekken en te voorkomen dat anderen met slechte bedoelingen dat wel zouden doen.

Beloning

De hack kon plaatsvinden door een kwetsbaarheid in de digitale contracten die het bedrijf gebruikt om bezittingen tussen verschillende blockchains te verplaatsen.

Tegenover Reuters zegt het bedrijf nu dat het de hacker een bug bounty aanbiedt van 500.000 dollar. Daarbij spreekt het bedrijf haar dank uit om alvast de meerderheid van het bedrijf terug te storten en hopen ze dat hij of zij wil bijdragen aan de ontwikkeling van blockchain.

Wel zou die beloning deel zijn van een onderhandeling over de teruggave van de gestolen munten, maar is het ook niet duidelijk hoe ze zal worden uitbetaald en of de hacker ze zal aanvaarden. Het risico bestaat immers dat hij of zij zo kan worden opgespoord en geïdentificeerd.

Geld op gedeelde wallet

Volgens Poly Networks zouden alle digitale valuta met uitzondering van een deel dat door Poly Network zelf werd bevrozen, nu in een wallet zitten die door de hacker en het Poly Network team wordt beheerd. Het bedrijf hoopt te kunnen blijven communiceren met de hacker om het geld definitief te recupereren.

