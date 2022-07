De marktplaats voor digitale verzamelobjecten ziet de verkoop op het platform dalen, en snijdt daarom in het personeel.

OpenSea, de Amerikaanse NFT-marktplaats, gaat zo'n twintig procent van het personeel ontslaan. Dat heeft CEO en mede-oprichter Devin Finzer gezegd. Hij geeft daarbij geen exact cijfer, maar zo'n 230 mensen zouden aan boord blijven. Het is een stevige val voor het bedrijf dat in januari in een investeringsronde nog 300 miljoen dollar binnenhaalde. Op dat moment werd de waarde van de start-up geschat op 13,3 miljard dollar.

De crypto- en NFT-markt gaan echter door een diep dal, dat al enkele grote bedrijven in de sector richting bankroet stuurde. Daar komt bij dat een reeks schandalen, gekoppeld aan vragen over milieu-impact en intellectueel eigendom, ervoor hebben gezorgd dat een deel van het publiek ook niet meteen fan is van het hele concept. Zowel Reddit als Sony brengen deze week bijvoorbeeld hun eigen digitale 'collectibles' uit, maar drukken er in hun respectieve mededelingen op dat het vooral niet om NFT's zou gaan.

OpenSea, de Amerikaanse NFT-marktplaats, gaat zo'n twintig procent van het personeel ontslaan. Dat heeft CEO en mede-oprichter Devin Finzer gezegd. Hij geeft daarbij geen exact cijfer, maar zo'n 230 mensen zouden aan boord blijven. Het is een stevige val voor het bedrijf dat in januari in een investeringsronde nog 300 miljoen dollar binnenhaalde. Op dat moment werd de waarde van de start-up geschat op 13,3 miljard dollar. De crypto- en NFT-markt gaan echter door een diep dal, dat al enkele grote bedrijven in de sector richting bankroet stuurde. Daar komt bij dat een reeks schandalen, gekoppeld aan vragen over milieu-impact en intellectueel eigendom, ervoor hebben gezorgd dat een deel van het publiek ook niet meteen fan is van het hele concept. Zowel Reddit als Sony brengen deze week bijvoorbeeld hun eigen digitale 'collectibles' uit, maar drukken er in hun respectieve mededelingen op dat het vooral niet om NFT's zou gaan.