Het Chinese Huawei bereikte woensdag een niet-onbelangrijke mijlpaal. Met de Watch 3 introduceerde het bedrijf namelijk zijn eerste toestel met het eigen besturingssysteem HarmonyOS. Een eerste impressie.

De smartwatches van Huawei volgen elkaar in een behoorlijk hoog tempo op, en aan de buitenkant verschilt de nieuwe Watch 3 dan ook niet zo heel veel van zijn directe voorganger of de GT-serie. Al is er wel één duidelijke verandering, en dat is de 'digitale kroon' rechts bovenaan. Veel handiger om door schermen en menu's te bladeren dan het aanraakscherm (dat er uiteraard wel nog steeds is), maar niet bijster origineel: het zat ook al op de eerste Apple Watch uit 2014, en Huawei nam gemakshalve ook maar even de haptische feedback van Apples digitale kroon over (een subtiele mechanische trilling tijdens het draaien).

Bellen zonder telefoon

Onder de motorkap van de Watch 3 zijn er wel flink wat aanpassingen gebeurd. Zo beschikt het klokje over eSIM-functionaliteit (zie het kaderstuk onder dit artikel), waardoor het mogelijk wordt om te telefoneren of data te gebruiken terwijl je de smartphone gewoon thuis laat. Handig als je gaat joggen en toch muziek wil streamen, of gewoon bereikbaar wil blijven. Wanneer de Watch 3 op 18 juni op de Belgische markt verschijnt, zal het echter nog niet mogelijk zijn om gebruik te maken van de eSIM-functie. Daarover lopen momenteel nog gesprekken met de operators, 'en dan met name met Telenet', dat voorlopig als enige speler in België (met One Number) één en hetzelfde nummer aanbiedt voor smartphone en smartwatch.

De grootste nieuwigheid van de Watch 3 is echter het besturingssysteem HarmonyOS 2, dat woensdag officieel het levenslicht zag (meer daarover in dit artikel). Het ziet er op het klokje alvast erg gelikt uit, al heeft Huawei voor de grid launcher - zeg maar het scherm met alle geïnstalleerde apps - toch ook weer overduidelijk de mosterd bij Apple gehaald.

De Watch 3 is meteen ook de eerste smartwatch van Huawei met een ingebakken AppGallery, waaruit je - rechtstreeks vanaf het klokje - nieuwe toepassingen kan downloaden. Omdat het een nieuw besturingssysteem betreft is de keuze nog niet zo groot, maar de fabrikant belooft snel beterschap. Zo is er een app voor muziekstreamingdienst Deezer in de maak (als alternatief voor Huawei Music), werkt Huawei aan een 'polsversie' van zijn navigatie- en kaartenapp Petal Maps (met data van TomTom overigens) en is er een originele samenwerking met Nuki, fabrikant van slimme deursloten. Wie zo'n slot bezit, kan binnenkort zijn voordeur openen door deze simpelweg te naderen met de Watch 3.

Andere specificaties van de Watch 3 zijn het ronde 1,43-inch AMOLED-scherm van 60Hz en met een resolutie van 326 ppi (pixels per inch), zeventien professionele workout-modes, een (huid)temperatuursensor, valdetectie met de mogelijkheid om een alarmnummer te bellen, en een verbeterde batterij: in de gewone 4G-modus gaat het klokje drie dagen mee op één laadbeurt, in de Ultra-long battery life-modus kan de autonomie oplopen tot veertien dagen.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Watch 3 ligt in de winkels vanaf 18 juni voor een richtprijs van 369 euro voor de Active-editie en 399 euro voor de Classic-uitvoering met lederen bandje. Op 25 juni komt daarnaast de Watch 3 Pro op de markt voor 599 euro. De belangrijkste verschillen zitten hem in de meer premium afwerking (met titanium en saffier) en de langere batterijduur: 5 dagen in 4G-modus, en tot 21 dagen in Ultra-long battery life-modus.

Er komt voor alle uitvoeringen een lanceringsaanbod waarbij consumenten de Huawei FreeBuds 4i-oortjes ontvangen plus een gratis abonnement op Huawei Music voor zes maanden.

Wat is een eSIM precies? Een eSIM of voluit embedded SIM is een kleine chip in het toestel die hetzelfde werkt als een klassieke simkaart. Ze neemt echter minder plaats in beslag, waardoor fabrikanten de vrijgekomen ruimte in smartphones en andere gadgets kunnen benutten voor andere features. Ook voor de consument zijn er flink wat voordelen. Zo kunnen gebruikers dankzij een eSIM eenvoudig switchen tussen een professioneel en een privé-abonnement zonder dat er een kaartje moet worden verwisseld. Frequente reizigers, expats en toeristen zullen dan weer makkelijker op een lokaal mobiel telecomaanbod kunnen ingaan wanneer zij in een ander land verblijven. Momenteel zijn er nog niet zo heel veel smartphones of andere toestellen in de handel die de eSIM ondersteunen. De bekendste uitzonderingen zijn de iPhone 12-serie, iPhone 11 (Pro), iPhone XR en de nieuwste iPhone SE, evenals de Samsung Galaxy S20- en S21-reeks, de Galaxy Note20 (Ultra), Galaxy Fold en Galaxy A32. Bij Sony is de Experia 5 II geschikt voor eSIM. De bekendste compatibele smartwatch is de Apple Watch Cellular.

