Oppo kondigt vandaag zijn nieuwe vlaggenschipreeks aan, de Find X3. Data News testte het toestel al even voor je uit.

De Find X-reeks is ondertussen tien jaar Oppo's zogeheten 'flagship' reeks van high-end toestellen, maar het is de tweede in zijn soort die in ons land wordt uitgebracht. Oppo, de ondertussen populairste smartphonemaker in thuisland China, zette vorig jaar voorzichtig voet aan wal met de Find X2. De X3 moet helpen de invloed wat uit te breiden.

Het gaat om drie toestellen, waarvan de Find X3 Pro de meest technisch hoogstaande (en duurste) is. Daarnaast is er de Find X3 Neo en de Find X3 Lite. Deze drie toestellen verschillen lichtjes van elkaar, maar hebben alvast gemeen dat ze alle drie 5G ondersteunen.

Hands-on review

We liepen een kleine week rond met de Find X3 Pro en konden de belangrijkste functies al even uittesten. Het toestel heeft een 6,7 inch-scherm, een ondertussen vrij standaard grootte die goed in de hand ligt. Met 193 gram is de Find X3 Pro ook wat lichter dan zijn voorganger. Onder het glazen paneel vooraan vind je een vingerafdruksensor. Het eveneens glazen paneel achteraan is voor de gelegenheid uitgerust met een glooiing, een soort heuvel waarin de vier camera's verwerkt zitten. Dat is naar onze mening alvast wat eleganter dan een camera-eiland dat bovenop het paneel ligt, en het voelt ook iets veiliger aan. Het toestel is IP 68 water- en stofbestendig.

Opvallendste functie aan het scherm is alvast dat het een miljard kleuren ondersteunt voor beeld en video. Dat is een belachelijk groot aantal kleuren die je met het blote oog waarschijnlijk niet zal zien, maar dat beelden scherper en correcter moet weergeven. Sympathiek is ook dat het toestel standaard voorzieningen heeft voor kleurblindheid. In de Instellingen kan je de kleurweergave daarnaar aanpassen.

Dat 10 bit-scherm heeft een resolutie van 3.216 x 1.440 pixels en een dynamische verversingssnelheid van zo'n 10 tot 120 Hz. Het idee daarachter is dat je voor bijvoorbeeld een tekst het beeld minder snel moet verversen dan in het midden van een racegame. Door de 'refresh rate' aan te passen aan de noden, moet de batterij langer meegaan.

Batterij en besturing

Die batterij, daar is Oppo alvast best trots op. De X3 Pro krijgt een accu mee van 4500 mAh met een 65 watt snellader (mee in de doos). Die SuperVOOC-laadtechnologie is een upgrade van Oppo's eerdere VOOC-technologie. De nieuwe versie laadt twee batterijcellen tegelijk op, wat betekent dat je toestel na een tiental minuten op 40 procent staat.

Het toestel ondersteunt ook draadloos opladen aan 30 watt en een interessante extra functie: Reverse Wireless Charging. Het komt erop neer dat je de achterkant van de Pro kan gebruiken als draadloze 10W-oplader voor andere gadgets die daarvoor zijn uitgerust, zoals bijvoorbeeld draadloze oortjes. Een deel van de energie van de smartphone accu wordt zo overgedragen naar het andere gadget. Dat systeem moet vooral in noodgevallen van pas kan komen, al is de 'use case' op dit moment nog vrij niche, gezien je er compatibele toestellen voor nodig hebt.

Die batterij voedt een Qualcomm Snapdragon 888 chip en 12 GB RAM met 256 GB opslag. De Find X3 Pro draait op Android 11 met Oppo's eigen ColorOS 11.2 laag erover. En die ColorOS is alvast een van de minder opdringerige 'schillen' die we in smartphones al gezien hebben. De eigen icoontjes zijn een beetje 'basic' maar we zijn gecharmeerd door de donkere modus die standaard aanwezig is, en de visualisaties voor het lock screen.

De camera

Zoals dat gaat met high end telefoons, is er ook veel aandacht gegaan naar de camera. Of moeten we zeggen: de camera's. De Pro heeft een dubbele hoofdcamera: een bijzonder stevige 50 MP wide angle camera, met daarnaast een 50 MP groothoeklens, beide met Sony-sensoren. Daarnaast is er een telefotocamera van 13 MP met 5x hybride optische zoom. Tot slot vind je ook nog een 3 MP microlens die dubbelt als - jawel - microscoop en die tot 60x kan inzoomen. Vooraan zit de ondertussen standaard selfie camera, al is dat er deze keer eentje van 32 MP. De hele handel van camera's moet onder meer zorgen voor een groter zoombereik, tot 20x, iets wat je met een wieltje onderaan de camerasoftware kunt instellen. Dat laatste is even wennen voor wie gewend is aan veegbewegingen om in te zoomen, maar het is meteen ook wat preciezer.

Bij 5x zoom blijven beelden nog bijzonder scherp. © EB

We waren verder vooral gecharmeerd door de macrolens. Ga je met de camera dicht bij een object staan, switcht de software daar automatisch naar over voor betere foto's.

Voor foto's van wel heel erg dichtbij is er dan nog de aparte microscoopfunctie in de software. Die maakt gebruik van de 60x zoom in de microlens. Dat is een leuk hebbeding, maar het is niet 's werelds meest praktische functie. In de paar tests die we deden moesten we de telefoon eigenlijk vooral plat op een oppervlak leggen en heel zachtjes optillen. Scherpstellen gebeurt automatisch maar duurt redelijk lang en is wat prulwerk. Verwacht dus niet meteen dat je pakweg de cellen op de achterkant van je hand zult kunnen fotograferen. Het is wat spijtig, want over die microlens is wel nagedacht. Een 'ring light' rond de lens moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat er nog steeds licht op je onderwerp valt, ook als daar een hele telefoon over ligt. Maar in de praktijk zien we onszelf die specifieke functie niet te vaak gebruiken.

Een (blijkbaar stoffig) stuk hout onder de microscoop. © EB

Naast de microscoop voorziet de camerasoftware ook opties voor nachtfotografie, timelapses, slow motion en meer. Oppo positioneert dit toestel bovendien als een soort DSLR voor liefhebbers van fotografie en videografie. Daarom kan je in Expert Mode in RAW-formaat fotograferen en zelf al je instellingen beheren. Voor video's is er een gelijkaardige optie die 'Film' heet en opneemt in het meer professionele LOG-formaat. Net als RAW voor foto's zou dat makkelijker te bewerken moeten zijn in postproductie.

Eerste indrukken

Met de Find X3 Pro brengt Oppo een smartphone uit die in ons land best in het rijtje van vlaggenschepen past. Het toestel ligt aangenaam in de hand, voelt stevig aan en ziet er (zeker in mat blauwe versie) mooi uit.

Het scherm is helder, scherp en bliksemsnel. Als toemaatje voor de typische high-end consument is er geïnvesteerd in een brede set camera's en AI-software die zowel de 'point and click' fotografen moet gelukkig maken, als de amateurfotografen die alles aan hun foto zelf willen bijstellen.

De X3 Pro zal bij lancering 1.149 euro kosten, wat aan de hoge kant is voor een toestel als dit. Qua standaard uitrusting (grootte, opslag, batterij) zou je hem kunnen vergelijken met de Samsung Galaxy S20+, die een 150 euro minder kost. Dat verschil ligt dan vooral in het design, met de golvende glazen achterkant zonder uitstulpend camera-eiland, en de schermkeuze.

De Find X3 Neo, Pro en Lite © Oppo

De rest van de reeks

Naast de X3 Pro lanceert Oppo nog twee toestellen in zijn Find-reeks. De iets goedkopere X3 Neo, die vooral opvalt in zijn blinkende multichrome-versie, en de X3 Lite.

De X3 Neo heeft een adviesprijs van 799 euro en de daarbij horende stevige specificaties. Het toestel is met 6,55 schermdiagonaal iets kleiner dan de Pro en wordt aangedreven door een 865 Snapdragon chip. Verder is de groothoeklens vervangen door een 16 MP-exemplaar en ondersteunt het toestel geen draadloos opladen. De batterij, opslagruimte en andere uitrusting zijn wel vergelijkbaar met die van de grote broer.

De X3 Lite moet met zijn prijskaartje van 449 euro tot slot de betaalbare variant voorstellen. Het toestel is iets lichter, 180 of 172 gram, omdat het in zijn zwarte en blauwe versie een plastic achterkant heeft (de zilveren uitvoering is wel volledig in glas). Ook hier krijg je weer 5G, en een Gorilla Glass schermpje - van 6,4 inch deze keer - met vingerafdrukscanner onder het glas. De chip aan boord is een Snapdragon 765G en daar zit 8GB RAM en 128GB opslag bij. Ook de accu is wat kleiner, met 4300 mAH, maar de laadtechnologie is dezelfde. Ook de camera-opstelling is wat lichter, als is de hoofdcamera deze keer uitgerust met een 64MP sensor.

Alle drie deze toestellen zijn vanaf 15 maart beschikbaar.

