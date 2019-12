Heidi Rakels verlaat GuardSquare

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

ICT Woman of the Year Heidi Rakels verlaat GuardSquare, het bedrijf dat ze in 2014 samen met haar man oprichtte.

Het Leuvense Guardsquare specialiseert zich in het beveiligen van mobiele applicaties. Het bedrijf wordt momenteel geleid door Roel Caers. Rakels was president van het bedrijf, haar man Eric Lafortune is CTO, hij blijft aan boord van het bedrijf. Een reden voor het vertrek geeft het bedrijf niet op behalve dat het de keuze van Rakels zelf is. Caers bedankt Rakels namens het bedrijf en de raad van bestuur voor haar bijdrage aan Guardsquare. "Het was een plezier om met Heidi te werken en te leren van haar sectorkennis en software-expertise en ik wens haar het beste voor de toekomst." 2019 was een transformatiejaar voor Guardsquare. Begin dit jaar haalde het bedrijf 29 miljoen dollar op van het investeringsfonds Battery Ventures, dat daarmee meerderheidsaandeelhouder werd. Vorig maand kondigde het bedrijf een uitbreiding uit naar Boston dat het hoofdkantoor wordt voor de Noord-Amerikaanse markt (naast het kantoor in San Francisco). Rakels zelf werd begin dit jaar door Data News nog verkozen tot ICT Woman of the Year. Guardsquare werd door de Vlaamse regering uitgeroepen tot scale-up van het jaar.