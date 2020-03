Volgens het BIPT zijn er vijf kandidaten voor een voorlopige 5G-licentie. Naast Proximus, Telenet en Orange zijn ook Cegeka en Entropia kandidaat.

In totaal waren er zes kandidaten waarvan er één, niet nader genoemde kandidaat, haar aanvraag introk op 10 maart. Telecomregulator BIPT start nu een openbare raadpleging tot 21 april, nadien wordt individueel bekeken of de vijf kandidaten de voorlopige gebruiksrechten krijgen toegekend.

Een volwaardige 5G-veiling is momenteel niet mogelijk door het gebrek aan een volwaardige regering, maar ook omdat er onenigheid is tussen het Federale en Vlaamse niveau over de verdeling van de inkomsten. Om alsnog een voorlopige 5G-uitrol mogelijk te maken, die later waarschijnlijk wordt gevolgd door een definitieve uitrol, wil het BIPT nu 'voorlopige gebruiksrechten' toekennen. Data News vernam in januari al dat zo'n plan op tafel lag.

In praktijk gaat het om een spectrum van 200 MHz in de 3600-3800 MHz-band. Daarbij kunnen de vijf kandidaten elk 40 MHz toegewezen krijgen die ze mogen gebruiken tot de frequenties via een normale veilingprocedure worden toegewezen. Het lijkt aannemelijk dat ook daarvoor deze vijf namen zullen terugkeren.

Vandaag zijn er al in beperkte mate 5G-netwerken in ons land, maar die beperken zich tot industriële sites, zoals de haven van Antwerpen. Daar wordt gewerkt met tijdelijke licenties. In de haven van Zeebrugge is het dan weer Citymesh dat een netwerk uitrolt met een frequentie die het in 2015 aankocht maar die achteraf ook voor 5G kon worde ingezet.

Dat de drie grote telecomoperatoren kandidaat waren stond in de sterren geschreven. Ook Cegeka had de afgelopen maanden laten vallen dat het interesse had in een 5G-licentie, voornamelijk met het oog op private (lees: zakelijke) 5G-netwerken, dus niet om internet aan consumenten aan te bieden.

Entropia is de minst bekende van de vijf. Het bedrijf heeft haar hoofdzetel in Oostkamp, focust zich op telecom, software en IoT en heeft onder meer ervaring met Tetra-netwerken in België en Nederland.

