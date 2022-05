Hoofd Spaanse geheime dienst ontslagen na spionageschandaal met spyware

Het hoofd van de Spaanse inlichtingendienst CNI, Paz Esteban, is door de regering ontslagen na een spionageschandaal waarbij de telefoons van onder andere premier Pedro Sanchez en enkele Catalaanse separatisten afgeluisterd werden. Esteban was pas sinds begin 2020 in dienst als hoofd van CNI.