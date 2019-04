Vandaag ontmoeten techgigant Apple en chipmaker Qualcomm elkaar in een rechtszaal in het Amerikaanse San Diego. De zaak kan de verliezer miljarden kosten, maar heeft ook invloed op de toekomst van mobiele hardware.

De rechtszaak die vandaag start in San Diego, Californië, is het (voorlopige) hoogtepunt van een vete die al twee jaar lang aansleept, en die leidde tot rechtszaken over de hele wereld. De zaak draait om de vraag of Qualcomm een monopolie heeft op mobiele chips of, anders bekeken, hoeveel de patenten van de chipgigant waard zijn.

...