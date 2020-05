Huawei reageert scherp op de verlengde sancties van de Verenigde Staten. Dit zal het bedrijf treffen, maar ook de hele technologiesector en de VS zelf, klinkt het.

De regering Trump verlengde vorig week de sancties tegen Huawei en ZTE waardoor de bedrijven geen technologie van Amerikaanse bedrijven kunnen krijgen. Het gaat onder meer om toegang tot Google-diensten (op Android), maar ook chips en andere onderdelen voor netwerkapparatuur.

Huawei zegt dat het de volledige impact van die beslissing nog bestudeert, maar reageert intussen fel en waarschuwt dat de ban van Huawei ook Amerikaanse bedrijven en de hele sector kan treffen.

"Dit heeft een impact op communicatiediensten van meer dan drie miljard mensen die Huawei-producten gebruiken. Om een bedrijf uit een ander land aan te vallen, laat de Amerikaanse regering ook klanten van Huawei en hun consumenten in de steek. Dit spreekt hun eigen claim tegen dat het gaat om netwerkveiligheid." Aldus een verklaring die het bedrijf meegaf bij de start van haar Global Analyst Summit.

Het afgelopen jaar heeft het bedrijf 131,7 miljard RMB (17,13 miljard euro) in R&D geïnvesteerd, een toename van bijna dertig procent. Een groot deel daarvan ging naar het dichten van de gaten die zijn geslagen door de Amerikaanse ban.

Huawei spreekt van 15.000 manjaren aan ontwikkeling, het herschrijven van 60 miljoen lijnen code en het herwerken van verschillende producten om te werken zonder Amerikaanse technologie. "Maar onze dienstverlening is onverstoord doorgegaan," zegt Guo Ping, roterend voorzitter van Huawei. Hij dankt daarbij ook de klanten van zijn bedrijf voor het vertrouwen.

Miljarden inkomsten voor de VS

In zijn toespraak merkt Guo ping ook op dat Huawei actief deelneemt aan open en inclusieve standaarden en in dat kader al zes miljard dollar betaalde aan de VS (of Amerikaanse bedrijven) voor het gebruik van patenten van Amerikaanse bedrijven. Tegelijk pakt het bedrijf zelf graag uit met het feit dat het intussen ruim 85.000 patenten toegewezen kreeg. In Europa was het vorig jaar zelfs de grootste aanvrager van patenten.

Het bedrijf benadrukt ook dat de ban een veel bredere impact heeft dan enkel China of Huawei. "Dit zal een ernstige impact hebben op een groot aantal wereldwijde sectoren. Op lange termijn zal het vertrouwen en samenwerking in de halfgeleidersector beschadigen."

"De VS gebruikt haar eigen technologische kracht om bedrijven buiten haar landsgrenzen te verpletteren. Dit zal alleen maar het vertrouwen van internationale bedrijven in Amerikaanse technologie en toeleveringsketens ondermijnen. Uiteindelijk zal dit de belangen van de VS schenden."

Impact voelbaar

De Chinese telecomfabrikant geeft toe dat het in de touwen hangt, niet alleen door de ban van de VS. Maar ook omdat de regering Trump bondgenoten onder druk zet om ook bij hen Huawei te weren als netwerkpartner om spionagegevaar. Publiek bewijs van die spionage is nog nooit geleverd door de VS.

Huawei blijft wel strijdvaardig. Zo klinkt het dat het bedrijf haar contractuele verplichtingen naleeft en ook tegenover de VS regulatorische regels nakomt. Maar ziet haar omzet, vooral buiten China, dalen na jaren van sterke groei. "Er is een gat van twaalf miljard dollar in onze omzet," zegt voorzitter Guo Ping. "Onze groei is vertraagd het afgelopen jaar en het werd moeilijker om contracten binnen te halen. Overleven is het sleutelwoord momenteel."

