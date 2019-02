Huawei en Samsung staken patentruzie

De zaak zelf dateert uit 2016. Enerzijds klaagt Huawei dat Samsung patenten van het bedrijf heeft geschonden, door technologie van het Chinese bedrijf in haar toestellen te verwerken. Anderzijds klaagt Samsung dat Huawei zich niet aan de zogenaamde FRAND voorwaarden houdt.

Dat laatste staat voor 'fair, reasonable and nondiscriminatory' en is in het kort een regel die stelt dat een bedrijf bepaalde technologie tegen redelijke voorwaarden moet delen met concurrenten. Zo kan het zijn dat een bedrijf een bepaalde technologie rond 4G heeft ontwikkeld, maar dat concurrenten die, tegen betaling, mogen gebruiken om zelf een modern 4G-toestel op de markt te brengen.

Rond de ruzie werden zowel in de VS als China een rechtszaak opgestart. In China kreeg Huawei in 2017 gelijk en moest Samsung 80 miljoen Yuan (10,5 miljoen euro) aan Huawei betalen. In de VS zou de rechtszaak in september dit jaar van start gaan.

Nu hebben beide partijen gevraagd om de zaak in de VS voorlopig te pauzeren voor dertig dagen. Naar alle waarschijnlijkheid is dat omdat er op dit moment een regeling wordt uitgewerkt die de rechtszaak laat vervallen.

Patentgeschillen zijn geen zeldzaamheid in de technologiesector. Vaak is het zelfs zo dat bedrijven die worden aangeklaagd krampachtig op zoek gaan naar schendingen bij hun concurrent om zo een tegenrechtszaak te kunnen starten, net met als doel om een regeling af te dwingen. Zo heeft Apple de afgelopen tien jaar herhaaldelijk Android-telefoonmakers aangevallen. Al zijn er ook gevallen waarbij Apple werd aangeklaagd. Google kocht zelfs Motorola om zo enkele waardevolle patenten in handen te krijgen en juridisch sterker te staan.

De blog FOSSpatents merkt wel op dat de ruzie tussen Huawei en Samsung een buitenbeentje is, het is namelijk de eerste rechtszaak tussen twee Androidfabrikanten. Al is dat nu ook niet zo verwonderlijk als je weet dat Samsung de grootste smarpthoneverkoper ter wereld is, en Huawei de nummer 2 is, maar wel de grootste leverancier van telecomapparatuur is.