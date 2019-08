Huawei zou nog dit jaar een smartphone uitbrengen met zijn eigen besturingssysteem. Het zou gaan om een midrange toestel voor de Chinese markt.

In het vierde kwartaal van dit jaar zou Huawei een eerste smartphone uitbrengen met zijn eigen besturingssysteem 'HongMeng' aan boord. Dat schrijft de Chinese staatskrant Global Times. Volgens de krant maakt het OS zijn debuut in een toestel van zo'n 2.000 yuan, omgerekend zo'n 260 euro.

Huawei werkt al langer aan een eigen besturingssysteem, in de eerste plaats voor toestellen in het 'Internet of Things'. Het zette daar extra vaart achter toen de Amerikaanse overheid in mei Amerikaanse bedrijven verbood om nog met de techgigant samen te werken. Daardoor zou het onder meer moeten afstappen van het Android besturingssysteem (dat wordt uitgegeven door het zeer Amerikaanse Google). "Huawei wist dat dit eraan kwam en heeft zich voorbereid", zei Alaa Elshimy, managing director en vp van de Enterprise Business Group Middle East toen.

HongMeng zou compatibel zijn met mobiele telefoons en tablets, maar ook met computers, televisies, genetwerkte auto's, wearables en meer. Een Koreaanse techsite, 36kr.com, meldt alvast dat Huawei in augustus een smart tv zal lanceren die op het OS draait. Het besturingssysteem werd in de eerste plaats dan ook ontwikkeld om 'Internet-of-Things' toestellen aan te sturen. Zo'n 'IoT' is echter nog geen smartphone, en heeft meestal een pak minder mogelijkheden aan boord. Het is dan misschien logisch dat HongMeng eerst op goedkopere en simpeler toestellen terecht zal komen. De duurdere toestellen, zoals de Mate 30, die ook eind dit jaar uitkomt, zullen vermoedelijk nog op Android draaien zo lang dat mogelijk is.

En voorlopig blijft dat ook mogelijk. De Amerikaanse overheid heeft de ban op samenwerkingen met Huawei ondertussen al weer versoepeld. Voor Huawei zijn dit waarschijnlijk dan ook de eerste stapjes waarmee het zijn eigen model wil lanceren en ontwikkelaars wil aantrekken voor een eigen 'ecosysteem'. Een stok achter de deur voor wanneer president Trump van gedachten verandert. De huidige voorzitter van Huawei, Liang Hua, gaf bij de voorstelling van de resultaten van het bedrijf alvast aan dat Android nog altijd de voorkeur krijgt als besturingssysteem, maar dat HongMeng OS deel uitmaakt van een langetermijnstrategie.