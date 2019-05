Nu Huawei de banden met Google en diens mobiele besturingssysteem Android moet doorsnijden, moet de Chinese techgigant op zoek naar een nieuw besturingssysteem. Het bedrijf is daar al een tijd mee bezig, maar helemaal af lijkt het nog niet.

Huawei mag van de Amerikaanse overheid nog tot 19 augustus zakendoen met Amerikaanse bedrijven, daarna worden de banden doorgesneden. Een van de gevolgen is dat de Chinese telecomspeler op zoek moet naar een eigen besturingssysteem voor zijn mobiele telefoons en laptops, vermits het geen Android of Microsoft meer kan gebruiken.

Dat besturingssysteem, zo blijkt uit berichtgeving van TechRadar, is al een tijd in de maak en zou volgend jaar wereldwijd kunnen worden uitgerold. "Huawei wist dat dit eraan kwam en heeft zich voorbereid", zegt Alaa Elshimy, managing director en vp van de Enterprise Business Group Middle East aan de techsite. "Het OS was in januari 2018 klaar en was ons 'Plan B'. We wilden het nog niet naar de markt brengen omdat we sterke relaties hadden met Google en anderen, en die niet wilden in het gedrang brengen."

Elshimy zei er meteen ook bij dat het besturingssysteem volgende maand wordt uitgerold, maar dat is ondertussen tegengesproken door de communicatiedienst van Huawei zelf. Het OS, dat de codenaam HongMeng heeft en waarschijnlijk als Ark OS op de markt komt, zou eind dit jaar klaar zijn voor de Chinese markt, en begin volgend jaar wereldwijd kunnen worden gelanceerd. Verwacht wordt dat het OS compatibel zal zijn met mobiele telefoons en tablets, maar ook met computers, televisies, genetwerkte auto's, wearables en meer. Huawei zou ook met zijn eigen Appgallery komen, waar gebruikers apps kunnen downloaden. Hoeveel dat er zullen zijn, is nog niet meteen duidelijk. De meeste appmakers zitten nu in een positie waarin ze maar voor twee mobiele besturingssystemen moeten programmeren: Android en iOS (gezien de resterende gebruikers van Blackberry OS, Windows Phone en anderen verwaarloosbaar zijn).

Vorige week, op 20 mei, kondigde Google aan dat het niet meer mocht leveren aan Huawei, nadat de Amerikaanse overheid het bedrijf op een zwarte lijst had gezet. Al snel volgden ook aankondigingen van andere bedrijven, zoals chipmakers Intel, Qualcomm, Micron, ARM en meer. Het bedrijf werd ook buitengezet bij enkele internationale allianties, waaronder die rond wifi en Bluetooth. Huawei maakt al langer zijn eigen chips, al zijn die wel gebaseerd op architectuur van ARM. Rond wifi en Bluetooth, zegt Elshimy, is er een internationale standaard, en zou het bedrijf dus geen problemen mogen hebben.