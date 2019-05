Enkele dagen nadat de Amerikaanse regering Huawei op de zwarte lijst zette, verbreken steeds meer, ook niet-Amerikaanse, bedrijven hun banden met de Chinese telecomgigant. Ook een Belgisch filiaal zou in het vizier komen.

Enkele dagen nadat de Amerikaanse regering Huawei in de ban sloeg, zindert de impact van die beslissing nog altijd na. Steeds meer bedrijven, ook niet-Amerikaanse, zeggen hun relaties met de Chinese techgigant op of nemen maatregelen om hun eigen klanten te beschermen.

De Britse telecomaanbieders Vodafone en EE hebben bijvoorbeeld gemeld dat ze voorlopig geen telefoons van Huawei aanbieden voor hun nieuwe 5G-netwerken. Dat doen ze omdat het Chinese techbedrijf die toestellen mogelijk niet meer van updates kan voorzien. Concreet betekent de stap voor Vodafone dat er geen bestellingen voor het voor 5G geschikte Huawei-toestel Mate 20X meer worden aangenomen. EE heeft voorlopig besloten dat het bedrijf helemaal geen 5G-toestellen van Huawei aan zal bieden.

Eerder besloten twee grote Japanse telecombedrijven, SoftBank en KDDI al om de lancering van het Huawei-toestel P30 Lite uit te stellen. De grootste Japanse telecomaanbieder, NTT DoCoMo, denkt daar nog over na. De Japanse elektronicagigant Panasonic heeft al wel aangekondigd dat het de levering van sommige componenten aan de Chinese groep Huawei opschort.

De reacties komen er omdat de Amerikaanse regering Huawei op de zogeheten 'Entity List' heeft gezet. Dat is een zwarte lijst van organisaties waarmee Amerikaanse bedrijven geen handel mogen drijven. De regering Trump beschuldigt Huawei van spionage en vreest dat het gebruik van diens technologie een gevaar kan zijn voor de staatsveiligheid. Om die redenen hebben Google, Microsoft, Intel, Qualcomm en Broadcom al hun leveringen en contracten met het bedrijf gestaakt.

Gisteren kwam ook het nieuws dat de Britse chipmaker ARM geen zaken meer zal doen met Huawei. ARM ontwerpt belangrijke chiparchitectuur die de basis vormt van een meerderheid van de mobiele chips die nu op de markt zijn. Nu steeds meer bedrijven wegvallen, lijkt het wel erg moeilijk voor Huawei om nog smartphones te bouwen.

Een uitbreiding van de lijst

De Amerikaanse regering heeft, kort na de aankondiging dat Huawei op de zwarte lijst komt, het bedrijf wel 90 dagen respijt gegeven, onder meer om bestaande contracten na te komen.

Volgens de krant L'Echo komt ondertussen ook een Belgisch filiaal van Huawei in het vizier. Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken zou een lijst hebben opgesteld van 68 bedrijven die banden hebben met de Chinese telecomgigant Huawei. En een van die bedrijven is het Gentse Huawei Technologies Research & Development NV, in 2010 opgericht als spin-off van het Leuvense Imec en in 2013 overgekocht door de Chinezen. Volgens de krant wil Washington de commerciële banden tussen de Verenigde Staten en dit bedrijf beëindigen, omdat "er een groot risico is dat het betrokken is bij activiteiten die ingaan tegen de nationale veiligheid of de belangen wat betreft Amerikaans buitenlands beleid".

Daarnaast lijkt de Amerikaanse regering ook te denken aan een uitbreiding van haar zwarte lijst, met nog meer (Chinese) bedrijven. Zo zou ze van plan zijn sancties op te leggen aan enkele makers van bewakingscamera's, waarond Hikvision en Dahua. Hun technologie zou worden ingezet bij de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid in het westen van China.