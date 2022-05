Astrid, de telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten, werkt aan een nieuw 5G-radionetwerk.

Astrid regelt al meer dan 20 jaar de communicatie tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten in België. Meer dan 750 politiezones, brandweerkorpsen en ambulancediensten zijn met elkaar verbonden in één groot radionetwerk. De basis daarvan is TETRA-communicatie. 'Die stoot op haar limieten en is niet gebouwd om heel grote hoeveelheden data te versturen', zegt directeur-generaal Salvator Vella. 'Dataverkeer via 5G-netwerken creëert nieuwe mogelijkheden voor snelle, veilige en betrouwbare missiekritieke communicatie", stelt Vella nog.

3G in 2014

Het probleem is op zich niet nieuw. In 2014 was het al even duidelijk dat hulpdiensten meer datacapaciteit nodig hadden, en werd beslist om het TETRA-netwerk uit te breiden met een mobiele 3G-datadienst, genaamd Blue Light Mobile. Het komt er op neer dat dit een MVNO-constructie (Mobile Virtual Network, nvdr) is waarbij één enkele simkaart toegang gaf tot alle Belgische commerciële operatoren met eigen infrastructuur (Proximus, BASE en Orange). Als het Proximus-netwerk niet beschikbaar is, schakelt de simkaart automatisch over naar BASE of Orange.

4G in 2018

In 2018 besliste Astrid om de organisatie helemaal om te vormen tot één 'full MVNO', waarbij de oudere TETRA-technologie definitief uitgefaseerd wordt. Al klonk het toen meteen ook dat TETRA al minstens tot 2030 nog in gebruik blijft. Het plan op de lange termijn, was toen al om volledig voor 4G én 5G te kiezen. Het was Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon die in 2018 aankondigde dat het netwerk van Astrid wordt vervangen door een netwerk steunende op het 4G- en 5G-netwerk van de gewone telecomoperatoren.

5G in....?

Het is nog niet duidelijk wanneer het 5G-radionetwerk er zal zijn. Wel is het de bedoeling om meteen ook de meldkamers 101 en 112 mee te moderniseren. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zal het plan op korte termijn aan de ministerraad voorleggen. Zij steunt alvast het plan en gaf in december 2021- samen met haar collega van telecommunicatie Petra De Sutter - al een belangrijke aanzet met het KB 700 MHz (de veiling van de frequenties voor commerciële operatoren, nvdr), dat onder andere garandeert dat de communicatie naar en tussen hulp- en veiligheidsdiensten waar nodig voorrang krijgt op andere communicatie. Tot het nieuwe breedbandnetwerk volledig ontwikkeld en geïnstalleerd is, blijft het huidige TETRA-netwerk operationeel en wordt het ook nog onderhouden. Nadien komt er een overgangsperiode.

In de full MVNO-structuur zal Astrid dus voor alle duidelijkheid géén eigen infrastructuur neerzetten en geen aparte antennes en zendmasten bouwen. Het Astrid-netwerk zal dus gebruik maken van de infrastructuur van de commerciële telecomoperatoren. De aansturing blijft wel volledig in handen van Astrid die de rol van telecomoperator op zich neemt. Zo moet de veiligheid, betrouwbaarheid en én de vertrouwelijkheid van alle communicatie gegarandeerd blijven.

