De spin-off van IBM krijgt nu ook een echte naam. Als Kyndryl zal het bedrijf binnenkort managed services leveren.

IBM maakte in oktober bekend dat het eind 2021 zichzelf zou opsplitsen. De managed services business wordt een apart bedrijf zodat het oude IBM zich meer kan toeleggen op alles rond cloud.

Dat nieuwe bedrijf kreeg voorlopig de naam NewCo mee, dat wordt voortaan Kyndryl. De naam is een vervorming en samentrekking van kinship (verwantschap) en tendril (een rank).

© IBM/Kyndryl

Kindryl wordt sinds begin dit jaar geleid door Martin Schroeter, die tot 2017 CFO was bij IBM. Het bedrijf zal haar hoofdkwartier in New York City krijgen. IBM zelf heeft haar hoofdkantoor in Armonk, eveneens in de staat New York, maar zestig kilometer noordelijker.

