Na enkele maanden controverse heeft ICANN, de beheerder van de internetdomeinen, dan toch besloten om de verkoop van het .org domein te blokkeren. Dat zou verkocht worden aan een private investeerder.

De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, de nonprofit die het domeinnaamsysteem van het wereldwijde web beheert, heeft het voorstel verworpen om het .org domein voor een miljard dollar te verkopen aan een private investeerder. Daarmee lijkt de verkoop (voorlopig) van de baan.

Die verkoop heeft van bij het begin veel kritiek gekregen. Het .org domein wordt voornamelijk door nonprofits en goede doelen gebruikt, en het wordt beheerd door de Public Interest Registry (PIR), een dochter van een andere nonprofit: de Internet Society. Die laatste kondigde eind vorig jaar aan dat het PIR zou verkopen aan een private investeerder, Ethos Capital, voor een miljard dollar. Een en ander zou betekenen dat .org niet langer door een nonprofit zou worden uitgebaat, maar ineens winst moet maken, wat onder meer zorgen opriep over de prijs die er nu ineens voor zo'n domein zou moeten worden betaald. Zeker omdat ICANN net de regels voor prijsstijgingen op het domein had versoepeld.

In zijn afwijzing van het voorstel, zegt ICANN nu dat het brieven heeft gekregen van dertig verschillende groepen die tegen de verkoop waren, waaronder eentje van de openbaar aanklager van de staat Californië, waar de organisatie zijn hoofdkwartier heeft. Ook tijdens publieke hoorzitting stroomden de negatieve reacties binnen, terwijl er bijna geen positieve stemmen kwamen, zo zegt de organisatie.

Wat is het probleem?

Buiten het feit dat een nonprofit nu ineens 'for profit' zou worden, riep de deal vooral financiële vragen op. De verkoop zou zo gebeuren via een 'leveraged buyout', waarbij Ethos Capital het bedrijf deel zou overnemen met geleend geld. Onderpand van die lening is daarbij PIR zelf, het net overgenomen bedrijf. Dat is voor alle duidelijkheid een legale constructie, die vaak wordt gebruikt bij 'private equity' firma's. Het betekent echter dat PIR bij de verkoop 360 miljoen dollar aan schulden zou opstapelen. Kan het die niet afbetalen, zo vreest ook de openbaar aanklager van Californië, dan zou daarmee de toekomst van een hoop .org domeinen, en de werking van het internet, in gevaar kunnen komen.

Daarnaast is er nog het transparantieprobleem. ICANN meldt dat het niet zeker is of Ethos Capital wel de ervaring in huis heeft om meer dan tien miljoen domeinen te beheren. Het weigerde eerder bovendien om vrij te geven wie er achter het investeringsbedrijf zit. Al bij al denkt ICANN nu dat het beter is voor het algemeen goed als de verkoop niet doorgaat. De Internet Society reageert teleurgesteld op de afwijzing. ICANN heeft geen volledige rechterlijke controle over de nonprofit, maar een verkoop lijkt op dit moment wel erg ver af. Om ze alsnog door te laten gaan, zou The Internet Society ICANN voor de rechter moeten slepen.

