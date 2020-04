De controversiële verkoop van het non-profit .org-webdomein aan een privé-investeerder is nog eens uitgesteld. ICANN, dat het domeinnamenbeheer overziet, doet dat na een boze brief van onder meer de openbaar aanklager van de staat Californië.

ICANN geeft zichzelf nog eens twee weken om te beslissen of ze het beheer over het .org-domein gaat verkopen aan een private investeerder. Die verkoop, aan een recent opgestarte 'private equity' group genaamd Ethos Capital, heeft al heel wat protest uitgelokt, en is ook al enkele keren uitgesteld.

De Californische openbare aanklager Xavier Becerra heeft zich nu ook in de deal gemengd. Gezien ICANN zijn hoofdkwartier in de Amerikaanse staat Californië heeft, heeft zijn stem ook gevolgen. In een brief aan ICANN vraagt de openbaar aanklager zich af of de organisatie zich nog wel houdt aan zijn principes. De organisatie handelt volgens zijn eigen regels 'in het voordeel van de gehele internetgemeenschap'. "Er is een groeiende bezorgdheid dat ICANN niet langer luistert naar de zorgen van zijn stakeholders", aldus Becerra.

Van non-profit naar iets anders

Grond van de zaak is het .org-domein, vooral gekend als haven voor non-profitbedrijven. De domeinnaam heeft zo'n tien miljoen registraties en is daarmee een van de populairste op het web. Als non-profitdomein was het, tot voor kort, ook onderhevig aan strenge regels rond maximumprijzen. Vorig jaar besloot ICANN de limieten rond die prijzen af te schaffen, om het domein enkele maanden later te verkopen aan een private investeringsmaatschappij.

Dat kwam bij de openbaar aanklager nogal dubieus over. "Er is weinig gekend over Ethos Capital en zijn veelvuldige dochterondernemingen", schrijft Becerra. De groep zou ook geweigerd hebben om antwoorden te formuleren op kritische vragen van het publiek.

Becerra heeft bovendien vragen over het financieringssysteem. Ethos Capital zou van plan zijn om de Public Interest Registry (PIR), de beheerder van het .org-domein, te kopen van zijn moederbedrijf, de non-profit Internet Society (ISOC). Bij die operatie zou PIR echter schulden opstapelen van 300 miljoen dollar, en Becerra vreest dat de tactiek het financiële voortbestaan van PIR in gevaar kan brengen, zeker in het midden van een coronacrisis. "Als de verkoop doorgaat en het zakenmodel van PIR blijkt niet tegemoet te komen aan de verwachtingen, dan kan het zijn dat het moet snijden in de werking. Dat kan een invloed hebben op de stabiliteit van de .org-domeinen", aldus Becerra.

De man gaat verder met kritiek op ISOC zelf. "ISOC geeft aan het internet te ondersteunen, maar zijn acties, van de geheimzinnigheid rond de transactie, tot het actief proberen over te hevelen van de .org registry naar een onbekende entiteit, staan haaks op die missie", schrijft hij.

Becerra is niet de enige met kritiek. Nadat de verkoop bekend raakte, riep onder meer de Electronic Frontier Foundation op om hem tegen te houden, ook vroegere leden van ICANN zelf, waaronder dienst eerste CEO Michael Roberts, hebben boze brieven geschreven. ICANN heeft eerder de verkoop al eens uitgesteld om meer informatie te verzamelen.

