Libra, de munt waarmee Facebook zijn gebruikers elkaar willen laten betalen, krijgt steeds meer tegenkanting van overheden. Ook India en China vragen nu extra toezicht.

Facebook kondigde de libra een paar weken geleden aan. Het is de bedoeling dat gebruikers vanaf volgend jaar geld naar elkaar kunnen overmaken, onder meer om rekeningen te betalen en spullen te kopen. Heel wat overheden zien dat echter niet zitten. "Het ontwerp is nog niet volledig uitgelegd. Maar wat het ook is, het zou een private virtuele munteenheid zijn en daar voelen we ons niet prettig bij", zegt de Indiase minister van Economische Zaken Subhash Garg tegen persbureau Bloomberg. India treedt hard over het algemeen op tegen virtueel geld.

Ook China wil dat er toezicht komt op de munt. Betalingen met cryptomunten houden zich niet aan landsgrenzen en kunnen worden gebruikt door leningen. Ze kunnen het financiële beleid van landen verstoren en zorgen voor risico's voor munteenheden, zegt Mu Changchun, een bestuurder van de centrale bank van China, ook al tegen Bloomberg. Volgens Mu Changchun heeft Facebook niet duidelijk gemaakt wat het wil doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook is niet bekend hoe Facebook privacy van zijn gebruikers zal beschermen, zegt hij. Mu denkt dat de munt niet duurzaam zal zijn zonder de steun en het toezicht van centrale banken.

Eerder hadden de Verenigde Staten, Europa, Japan en Groot-Brittannië kritiek op de libra. Een bestuurder van de Europese Centrale Bank wil dat er regels komen voor munten als de libra. "Het is ondenkbaar dat we ze hun gang laten gaan in het financiële systeem zonder regels om toezicht te kunnen houden, want dat is gewoon te gevaarlijk. We moeten sneller schakelen dan we ooit hebben gedaan", aldus Benoît Coeuré van de Europese Centrale Bank.

Ook de Britse marktwaakhond wil tijd om uit te zoeken of de munt "aanvaardbaar en wenselijk" is. De Amerikaanse en Japanse politiek maken zich dan weer zorgen over de gevolgen voor de financiële wereld.