De regio werd gestript van toegang tot snel internet nadat dit voornamelijk islamitische gebied niet langer een speciale status binnen India kon behouden.

Na achttien maanden herstelt India 4G in Jammu en Kashmir, een deelstaat in het uiterste noorden van het land, zo meldt techsite TechCrunch. De internetblokkade moest voorkomen dat er protesten zouden worden geuit na het verliezen van de autonome positie die de deelstaat lange tijd binnen India had.

Eerder werd de toegang tot internet en sommige sociale media helemaal geblokkeerd, maar nadat het hooggerechtshof besloot dat dit een misbruik van macht was kreeg het gebied weer toegang. Wel werd de verbinding teruggebracht tot 2G en werden er ook tijdslimieten aangebracht.

In Jammu en Kashmir wonen meer dan 13 miljoen mensen. De internetrestrictie is de langste die ooit in een democratie werd opgelegd. Volgens critici zou de internetban de bevolking van de deelstaat honderdduizenden banen en miljoenen dollars hebben gekost.

