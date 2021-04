Instagram zegt dat het een fout heeft verholpen die ervoor zorgde dat gebruikers met eetstoornissen automatisch postjes voor mogelijk schadelijke diëten werden aangeraden. Het bedrijf verontschuldigt zich.

Een nieuwe zoekfunctie die, zoals dat gaat, via AI zoektermen aanreikte, blijkt allerlei diëten en mogelijk schadelijke praktijken voor gewichtsverlies aan te raden aan gebruikers met een eetstoornis. De zoekfunctie zou bijvoorbeeld automatisch termen als 'eetlustremmer' en 'vasten' aanraden, iets wat niet echt behulpzaam is voor mensen die al met hun zelfbeeld worstelen. Volgens een woordvoerder van Facebook, Instagrams moederbedrijf, was dat een vergissing.

'We hebben recent een nieuwe zoekfunctie op Instagram uitgerold die verder gaat dan hashtags en gebruikersnamen, en die toelaat om content te ontdekken waarin je geïnteresseerd bent', zegt hij aan de Britse omroep BBC. 'Als onderdeel van die nieuwe functie kan je op de zoekbalk tikken en suggesties krijgen voor onderwerpen die je misschien wil opzoeken.' Bij die voorgestelde onderwerpen dus ook 'eetlustremmers' en andere praktijken die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. De woordvoerder meldt dat het probleem ondertussen verholpen is en dat de zoektermen zijn geschrapt.

Mentale gezondheid

Als visueel netwerk dat vooral een jonger publiek aanspreekt, heeft Instagram al langer te kampen met de kritiek dat de app slecht is voor de mentale gezondheid, en dan vooral het zelfbeeld van zijn gebruikers. Een volledige feed vol glamoureuze, vaak onrealistisch knappe mensen kan zijn tol eisen, zo zeggen onderzoekers. Om een en ander tegen te gaan, past Instagram kleine kneepjes toe, zoals het verbergen van likes. Het netwerk zag zich eerder ook al gedwongen om beelden van zelfverminking te verbieden naar aanleiding van de zelfmoord van een Brits meisje.

In dezelfde lijn verbant Instagram ook al langer het adverteren van dieetproducten aan minderjarigen, en ook postjes die 'eetstoornissen promoten' mogen niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om foto's van extreem magere vrouwen die als inspiratie of 'thinspo' moeten dienen voor meisjes met anorexia. De bredere dieetpostjes over bijvoorbeeld het tellen van calorieën, en allerlei plannen voor fitness en gewichtsverlies mogen dan weer wel, wanneer Instagram vindt dat ze een gezonde levensstijl ondersteunen. De lijn tussen de twee is echter bijzonder dun, iets wat duidelijk wordt als het algoritme automatisch dieetoplossingen begint voor te stellen in een zoekbalk.

