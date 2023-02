De Amerikaanse chipproducent Intel, die te kampen heeft met snel dalende inkomsten, zet het mes in de salarissen van de top van het bedrijf. Bestuursvoorzitter Pat Gelsinger levert een kwart van zijn basisloon in, maakte Intel bekend.

De managementlagen onder Gelsinger moeten 5 tot 15 procent salaris inleveren. Het bedrijf stelt in een verklaring dat het kampt met macro-economische tegenwind en dat er gewerkt wordt om de kosten te verlagen in heel de organisatie.

Intel zag de omzet in het vierde kwartaal van vorig jaar hard dalen, zo werd vorige week bekend. Het concern, een van de grootste chipbedrijven ter wereld, heeft last van een zwakkere vraag naar halfgeleiders voor computers en datacenters vanwege de afkoelende economie. De opbrengsten gingen met 32 procent omlaag naar 14 miljard dollar. Het nettoverlies kwam uit op 664 miljoen dollar.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar voorziet de onderneming uit het Californische Santa Clara een omzet die veel lager is dan analisten hadden verwacht.

De managementlagen onder Gelsinger moeten 5 tot 15 procent salaris inleveren. Het bedrijf stelt in een verklaring dat het kampt met macro-economische tegenwind en dat er gewerkt wordt om de kosten te verlagen in heel de organisatie.Intel zag de omzet in het vierde kwartaal van vorig jaar hard dalen, zo werd vorige week bekend. Het concern, een van de grootste chipbedrijven ter wereld, heeft last van een zwakkere vraag naar halfgeleiders voor computers en datacenters vanwege de afkoelende economie. De opbrengsten gingen met 32 procent omlaag naar 14 miljard dollar. Het nettoverlies kwam uit op 664 miljoen dollar.Voor het eerste kwartaal van dit jaar voorziet de onderneming uit het Californische Santa Clara een omzet die veel lager is dan analisten hadden verwacht.