Ieder internetbedrijf moet binnen het uur terroristische propaganda in een EU-lidstaat verwijderen als de lokale autoriteiten hen daar om vragen. Dat staat in een wetsvoorstel dat het Europees Parlement donderdag heeft aangenomen.

De Europese Commissie had het voorstel in september vorig jaar op tafel gelegd omdat ze had vastgesteld dat de vrijwillige samenwerking met grote internetbedrijven ontoereikend was wanneer het om terroristische content ging. Vorige week maandag werd het wetsontwerp goedgekeurd in een werkgroep van het Europees Parlement. Donderdag kreeg de nieuwe wetgeving ook groen licht van het voltallig Europees Parlement in Straatsburg, met 308 stemmen voor, 204 tegen en 70 onthoudingen. Na de Europese verkiezingen gaat het nieuwe EU-parlement onderhandelen met de lidstaten over definitieve wetgeving.

De regels gelden zowel voor grote platformen als Facebook of YouTube als voor kleinere (hosting)bedrijven. Om die kleinere platformen te helpen, zouden de bevoegde autoriteiten die bedrijven minstens 12 uur voor een eerste bevel tot verwijdering moeten contacteren en voorzien van de nodige informatie rond te volgen procedure. Bedrijven die onvoldoende meewerken en/of de deadlines meerdere malen niet halen, riskeren boetes tot 4 procent van hun omzet.

In het ontwerp is voor alle duidelijkheid géén sprake van een verplichting tot proactieve monitoring of een verplicht gebruik van filters. Bedrijven moeten terreurpropaganda offline halen als de bevoegde autoriteiten daar opdracht toe geven. Ze zijn zijn niet verplicht actief naar illegale activiteiten te speuren, zodat de vrije meningsuiting en persvrijheid worden gewaarborgd, klinkt het.