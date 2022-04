Ethisch hackersplatform Intigriti haalt voor de tweede keer geld op. Daarmee wil het groeien in Azië en de VS en haar eigen opsporing en rapportering versnellen.

Intigriti werkt voor bedrijven die hun app, website of andere tools onder de loep laten nemen door hackers. Als de community van Intigriti een veiligheidsprobleem ontdekt, dan wordt dat gerapporteerd zodat het bedrijf dat kan oplossen voor kwaadwillige hackers dat doen. In ruil krijgen de hackers een financiële vergoeding.

In 2020 haalde het bedrijf al eens 4,14 miljoen euro op. Nu komt daar 21.133.700 miljoen euro bij. De kapitaalronde werd geleid door Octopus Ventures en ook eerdere investeerder ETF Partner en EnBW New Ventures.

Met dat Geld wil Intigriti haar Europese activiteiten uitbreiden, maar ook actief uitbreiden naar de VS en Azië. In totaal wil het meer dan tweehonderd mensen aannemen in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Singapore. Ook wordt de hackersgemeenschap van zo'n 50.000 mensen verder uitgebouwd zodat het voor sommigen ook een voltijds beroep kan zijn.

Sneller vinden en rapporteren

Aan de technologische kant wordt de opsporing, rapportering en validatie van kwetsbaarheden versneld. 'Snelheid is één van de meest belangrijke factoren in de strijd tegen cybercrime. Je moet als ethisch hacker cybercriminelen steeds voor zien te zijn. Door nog meer in te zetten op automatisatie halen we de detectietijd naar beneden, en geven we onze hackers meer ruimte voor het creatieve, menselijke aspect'. Aldus Inti De Ceukelaire die de hackersgemeenschap bij Intigriti aanstuurt.

Intigriti werd in 2016 opgericht door CEO Stijn Jans. Hoewel het bedrijf sinds 2020 met 650 procent is gegroeid, verwacht hij aan ethische hackers geen tekort:

'We verwachten dat crowdsourced security in 2026 een standaard carrièrekeuze zal zijn voor cybersecuritytalenten die net zijn afgestudeerd en consultancy in populariteit zal overtreffen. 66 procent van onze hackers geeft aan hun vaste job te willen inruilen voor onze manier van werken. De telewerkcultuur heeft weliswaar nieuwe veiligheidsrisico's met zich meegebracht, maar heeft bedrijven ook de kans gegeven om talenten aan te trekken van over de hele wereld waar zij vroeger geen toegang tot hadden.'

Ook aan klantzijde kon Intigriti al enkele mooie namen optekenen. Eind vorig jaar nog maakte het bedrijf bekend dat chipgigant Intel voortaan hun ethical hackers inschakelt. In totaal betaalde het bedrijf al bijna 5 miljoen euro uit aan hackers wereldwijd.

