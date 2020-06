Het digital agency Intracto blijft overnames aan elkaar rijgen. Ditmaal neemt het Belgische bedrijf de Nederlandse sectorgenoot Isaac over.

Isaac is een van de gekende 'full-service' digital agencies in Nederland en bedient voornamelijk klanten in commerce en de financiële sector. Gekende namen zijn onder meer Signify, De Mandemakers Groep en Ingenico. De 110 teamleden worden door de overname toegevoegd aan Intracto Group, wat de expertise in vooral Magento en Java aanzienlijk versterkt.

Voor Intracto Group zijn het niet de eerste stappen in Nederland. Voortaan zal de groep nu actief kunnen zijn over de hele as Amsterdam-Utrecht-Eindhoven. "Net als Isaac willen we ons focussen op maximaal ontzorgen van onze klanten. Met Isaac aan boord versterken we ons weer qua technologische kennis op het gebied van commerce, transactionele systemen en financial services", aldus Pieter Janssens, CEO van Intracto Group.

Intracto Group werd opgericht in 2005. Belangrijke klantenreferenties in binnen- en buitenland zijn onder meer Knauf Insulation, Akzo Nobel, Brussels Airport, Quick-Step, Torfs en Volvo. Hoeveel Intracto precies betaalt voor Isaac is niet bekend.

