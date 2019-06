Met de overname van Prophets doet Intracto zijn vijfde overname dit jaar. Het bedrijf heeft daarmee ook een eerste vestiging in Brussel.

De overnamehonger van Intracto is nog niet gestild. Nadat het in januari Luon en dochter Raak overnam, in maart de Nederlandse Drupal-specialist ezCompany en in april Adagio, haalt het nu Prophets in huis.

Prophets legt zich toe op strategische en creatieve communicatie. Het bedrijf werd opgericht door Björn Joos en Tom Willemkens en heeft kantoren in Brussel en Antwerpen. Prophets telt ongeveer een zestigtal mensen. Daarmee komt het totaal aantal bij Intracto op maar liefst 420 medewerkers.

"De ambitie om in de hoofdstad aanwezig te zijn -nog dichter bij de ondernemingen en overheden die voor ons kiezen- was er langer," zegt Pieter Janssens, oprichter van Intracto. 'Nu wordt die ook in de praktijk gebracht. Meer dan ooit zullen we ons tweetalig aanbod nog verder uitbouwen. We willen actief zijn, daar waar onze klanten zijn."