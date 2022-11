De populaire inlog-app Itsme is verbeterd voor gebruik door blinden en slechtzienden. Voorlopig komt die update wel alleen naar de iPhone.

Blinden en slechtzienden konden een deel van de functies van Itsme al langer gebruiken, maar inloggen via de pincode was nog niet toegankelijk. In de nieuwe versie voor iOS, het iPhone-besturingssysteem, is dat euvel opgelost met behulp van VoiceOver-technologie. Hierbij hoort de gebruiker een beschrijving van de inhoud van het scherm zonder het beeld te hoeven zien.

'Dit viel in eerste instantie niet te combineren met de sterke beveiliging van het Itsme-pinpad, maar dankzij nieuwe ontwikkelingen op het niveau van het besturingssysteem konden we voor iOS-gebruikers nu toch een oplossing ontwikkelen', klinkt het. Isme heeft voor de verbetering samengewerkt met twee gespecialiseerde adviesbureaus en gelijkekansencentrum Unia.

Blinden en slechtzienden met een Android-toestel vallen voorlopig nog uit de boot, omdat het besturingssysteem volgens Itsme niet dezelfde veiligheidsgaranties biedt. Voor de installatie van de app - waarvoor een pincode vereist is - moeten blinde of slechtziende Android-gebruikers nog eenmalig assistentie krijgen. Daarna kunnen ze de app wel zelfstandig gebruiken door de biometrische gegevens van hun telefoon te activeren.

