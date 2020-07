Japan heeft een project voorgesteld voor een netwerk dat beveiligd is met kwantumcryptografie. Een dozijn bedrijven, waaronder Toshiba, gaan er de volgende vijf jaar aan werken.

Een dozijn Japanse bedrijven en organisaties gaan samenwerken om een nieuwe vorm van encryptie te bouwen: kwantumcryptografie. Onder meer Toshiba, NEC, Mitsubishi Electric en de universiteit van Tokyo zitten in het project. Japan zelf investeert 13,3 miljoen dollar in het project dit jaar. Toshiba heeft daarbij de leiding gekregen, zo kondigt het zelf aan.

Bedoeling is om over een periode van vijf jaar een netwerk te bouwen met communicatie die 'onbreekbaar' is. Het plan doet wat denken aan het Amerikaanse nationale kwantumnetwerk, dat enkele dagen geleden werd aangekondigd, met dat verschil dat Japan zich niet tot het eigen land beperkt.

De plannen die voorliggen tekenen een wide-area network (WAN) uit waarop een honderdtal kwantumcryptografische toestellen zitten, en 10.000 gebruikers wereldwijd.

Om dat mogelijk te maken moeten er vier technologieën worden ontwikkeld, waaronder links, nodes, relays en het WAN zelf, allemaal dingen die specifiek moeten worden gebouwd voor de unieke natuur van een kwantumcryptografisch netwerk.

Kwantumcomputers en netwerken hebben een radicaal andere architectuur dan de meer traditionele technologie, en zijn onderhevig aan een reeks unieke fenomenen zoals 'quantum entanglement'. Dat is een koppeling tussen twee subatomische deeltjes, waarbij alles wat met het ene photon gebeurt, ook het andere photon beïnvloedt, ongeacht hoe ver die twee van elkaar verwijderd worden. Dat zou het mogelijk moeten maken om netwerken te bouwen die bijzonder moeilijk te observeren zijn door derden. De technologie wordt zo gezien als een nieuwe volgende stap in security. De landen en bedrijven die er snel expertise in krijgen, zouden zo een voetje voor kunnen hebben.

