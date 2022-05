Het Belgische droneplatform Unifly haalt opnieuw geld op. Het Japanse Terra Drone en de Japanse overheid zelf investeren in het bedrijf.

VITO spin-off Unifly legt zich toe op UTM, unmanned traffic management, en maakt zo dat drones efficiënt binnen veilige en afgesproken zones en tijdstippen vliegen. Het bedrijf haalde in 2015 al eens 5 miljoen euro op, in 2019 kwam daar 17 miljoen euro bij. Met twee nieuwe investeerders komt het totaalbedrag op 33 miljoen euro.

Die investeerders zijn Terra Drone Corporation, dat zowel drone-hardware als cloudsoftware maakt voor de sector. Het is een van de grotere spelers in de wereld en kon in maart zelf nog geld ophalen. De andere investeerder is Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development, kortweg JOIN. Een investeringsfonds van de Japanse overheid en Japanse bedrijven.

Met de financiële injectie wil Unifly haar software verder ontwikkelen, maar ook haar diensten aanbieden in meerdere landen, waarvoor het hoopt te rekenen op de kennis en het netwerk van Terra Drone.

De afgelopen jaren kon Unifly onder meer NAV Canada, de Canadese luchtverkeersleiding ANSP en de haven van Antwerpen als klant strikken. Ook in Duitsland en Spanje begeleidt het dronepiloten.

VITO spin-off Unifly legt zich toe op UTM, unmanned traffic management, en maakt zo dat drones efficiënt binnen veilige en afgesproken zones en tijdstippen vliegen. Het bedrijf haalde in 2015 al eens 5 miljoen euro op, in 2019 kwam daar 17 miljoen euro bij. Met twee nieuwe investeerders komt het totaalbedrag op 33 miljoen euro.Die investeerders zijn Terra Drone Corporation, dat zowel drone-hardware als cloudsoftware maakt voor de sector. Het is een van de grotere spelers in de wereld en kon in maart zelf nog geld ophalen. De andere investeerder is Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development, kortweg JOIN. Een investeringsfonds van de Japanse overheid en Japanse bedrijven.Met de financiële injectie wil Unifly haar software verder ontwikkelen, maar ook haar diensten aanbieden in meerdere landen, waarvoor het hoopt te rekenen op de kennis en het netwerk van Terra Drone.De afgelopen jaren kon Unifly onder meer NAV Canada, de Canadese luchtverkeersleiding ANSP en de haven van Antwerpen als klant strikken. Ook in Duitsland en Spanje begeleidt het dronepiloten.