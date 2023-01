Streamingdienst Netflix heeft een nieuwe deadline gezet op gebruikers die hun wachtwoorden delen met vrienden. Vanaf maart zouden abonnees moeten bijbetalen voor gebruikers die niet bij hen in huis wonen.

Dat valt af te leiden uit de kwartaalcijfers die de streamingdienst vorige week bekendmaakte. Tussen de melding van 2 procent extra omzet en een nieuwe CEO, valt ook te lezen dat Netflix zijn strategie rond het betaald delen van wachtwoorden vanaf het eerste kwartaal 2023, in maart, verder zal invoeren.

Die functie werd vorig jaar al aangekondigd, maar Netflix wist ze tot nu toe nog niet te implementeren. In de praktijk gaat het om het systeem waarbij je een Netflix-abonnement neemt en vervolgens je wachtwoord deelt met vrienden of familieleden die niet bij jou in huis wonen, zodat zij ook kunnen binge-watchen. Netflix wil uiteraard liever dat die anderen zelf een abonnement nemen, en speelt dus al langer met het idee om een extra vergoeding aan te rekenen voor abonnees met accounts buiten hun huishouden.

Het bedrijf heeft al tests gedaan met de nieuwe abonnementen in Zuid-Amerika vorig jaar, maar die vielen niet in goede aarde bij het publiek. Netflix lijkt nu echter vastbesloten om de strategie verder te zetten, onder meer via een systeem waarbij je profielen kan overzetten naar andere accounts (zodat je kijkgeschiedenis behouden blijft).

