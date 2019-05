Econocom-voorzitter Jean-Louis Bouchard heeft beslist om Julie Verlingue te benoemen tot adjunct. "Jean-Louis Bouchard en Julie Verlingue zullen samen de operationele directie van de groep aanvoeren en voor Econocom het stappenplan uittekenen voor duurzame en rendabele groei", maakt het Franse IT-bedrijf bekend in een persbericht.

In maart vorig jaar gaf voorzitter Jean-Louis Bouchard de fakkel door aan zijn oudste zoon Robert Bouchard, die toen benoemd werd als CEO. Onder de troonopvolger begon de motor van Econocom echter te sputteren. In november vorig jaar greep vader Bouchard in: Bouchard-junior werd aan de kant geschoven en de 76-jarige oprichter ging het bedrijf opnieuw zélf leiden.

Vanaf nu zal Bouchard-senior daarbij bijgestaan worden door Julie Verlingue (38). Econcom trok haar een jaar geleden aan als hoofd van alle internationale activiteiten, waaronder België. In november werd ze er ook verantwoordelijk gemaakt voor de divisie Technology Management en Financing. Nu wordt ze benoemd tot adjunct-CEO.

"Ik werk sinds enkele maanden nauw samen met Julie. In die periode bewees ze over de juiste troeven en over vastberadenheid te beschikken om complexe situaties aan te pakken", verklaart Jean-Louis Bouchard de beslissing. "Ze is in staat om talent niet alleen aan te trekken maar ook op de juiste posities in te zetten, en ervaren medewerkers binnen de groep te bevorderen. Julie heeft mijn volste vertrouwen, en ook het vertrouwen van de teams die ze heeft aangestuurd en die ze vanaf nu zal aansturen."

Voor ze bij Econocom aan de slag ging, was Verlingue twaalf jaar lang Associate Director bij adviesbureau McKinsey & Company. Voor het kantoor in Parijs begeleidde ze klanten uit de financiële branche in hun transformatieprogramma's en in de ontwikkeling van hun strategische plannen, waarvan de digitale component een belangrijke plaats innam. Van 2015 tot 2018 stuurde ze ook de rekruteringsactiviteiten van het Franse filiaal aan, met inbegrip van de initiatieven rond diversiteit.

Econcom is een van de weinige IT-bedrijven die evenveel vrouwen als mannen in de Raad van Bestuur telt. Begin dit jaar haalde het bedrijf bovendien oudgediende Chantal De Vrieze terug om België en Luxemburg te leiden.