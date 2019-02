Keert Trump zijn kar over Huawei?

"Ik wil zo snel mogelijk 5G- en zelfs 6G-technologie in de Verenigde Staten. Die is veel krachtiger, sneller en slimmer dan de huidige standaard." De bizarre tweet die Donald Trump donderdag ogenschijnlijk uit het niets de wereld instuurde, deed de wenkbrauwen fronsen. 6G is vandaag een onbestaande technologie - zelfs nog niet eens een buzzword.

...