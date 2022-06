De pro-Russische groep Killnet eist een reeks cyberaanvallen op die maandag het internetverkeer in Litouwen verstoorden.

De 'distributed denial of service'-aanvallen zouden een vergelding zijn voor de beslissing van Litouwen om door de EU gesanctioneerde goederen te blokkeren die van de Russische grens naar de Russische enclave Kaliningrad worden gestuurd.

DDoS

De Litouwse regering zegt dat kwaadaardig internetverkeer enkele belangrijke componenten van diens nationale beveiligingsnetwerk wist te verstoren. De lokale veiligheidsdiensten zouden tijdens de aanvallen de belangrijkste slachtoffers hebben geïdentificeerd en hen in real time hebben geholpen bij het tegengaan van DDoS-aanvallen.

'De kans is groot dat deze en nog meer intense aanvallen de komende dagen blijven komen, vooral tegen onze communicatiediensten, energieleveranciers en financiële sector', aldus Jonas Skardinskas, die aan het hoofd staat van het Litouwse Nationale Cybersecuritycenter. In een mededeling waarschuwt hij alvast voor bekladde websites, ransomware en andere aanvallen de komende dagen.

Killnet

Killnet is een groep cyberaanvallers die vooral sinds de Russische invasie in Oekraïne van zich laat horen. De groep claimt te bestaan uit pro-Russische activisten en eiste eerder al aanvallen op Roemeense websites, Duitse websites en het Eurovisie Songfestival. De groep lijkt zich vooral de organiseren via communicatiekanalen op Telegram.

