Met veel tamtam trok Test Aankoop ten strijde tegen Facebook na het Cambridge Analytica schandaal. Drie jaar later blijkt dat vooral uit te draaien op een actie om betalende abonnees voor Test Aankoop te werven.

'Test-Aankoop naar de rechter tegen Facebook', titelden we in mei 2018. Verschillende Europese consumentenorganisaties werkten aan een massaclaim tegen het sociale netwerk naar aanleiding van het Cambridge Analytica schandaal. De eis: 200 euro vergoeding per gebruiker.

De juridische claim stierf dit voorjaar al een stille dood nadat Test Aankoop een akkoord sloot met Facebook waarin het een samenwerking zou aangaan. Of Facebook daarvoor vergoedingen betaalt aan Test Aankoop willen beide partijen niet zeggen. Maar er zou zeker nog 'een aanbod' volgen aan de 44.000 mensen die zich partij stelden in de zaak.

Dat aanbod is er nu: De mensen die zich partij stelden krijgen zes maanden lang een digitale versie van het Test Aankoop magazine, een jaar lang 'Safe & Connected' van Europe Assistance (een verzekering voor IT-ondersteuning) en zes maanden toegang tot DigiGuide, een platform met praktische technische hulp.

Maar dat aanbod bevat ook wel een addertje onder het gras. Zo gaat het niet om gratis exemplaren van Test Aankoop, maar om een abonnement waarvan enkel de eerste zes maanden gratis zijn. Wie zich wil registreren moet sowieso een bankrekeningnummer opgeven waarop Test Aankoop zelf een domiciliëring van 9,50 euro per maand activeert. Bovendien moet je als geïnteresseerde ook je postadres opgeven, ook al gaat het om een volledig digitaal aanbod.

Opzeggen mogelijk

Test Aankoop bevestigt het aanbod, maar nuanceert dat wie intekent na vijf maanden per mail de vraag krijgt of men nog lid wil blijven. De consumentenorganisatie benadrukt dat het geen subsidies of reclame-inkomsten krijgt, maar dat het alle kosten van de groepsvordering tegen Facebook wel heeft gedragen, waar de intekenaars zelf niets moesten betalen, maar bij een uitspraak wel konden winnen.

Die uitspraak kwam er echter niet omdat Test Aankoop een akkoord sloot met Facebook voor een verdere samenwerking. 'Dankzij de overeenkomst met Facebook zijn we erin geslaagd om een Consumer Trend Priority platform op te richten en een Reporting Channel op te zetten dat ons in staat stelt om bij Facebook verslag uit te brengen over trends en problemen die zijn opgedoken met betrekking tot hun diensten, waaronder die met betrekking tot privacy.' Aldus woordvoerder Simon November. Al geeft de consumentenorganisatie voorlopig geen verdere uitleg over de inhoud van de samenwerking.

Het lijkt er dus op dat Test Aankoop met veel lawaai juridische actie aankondigde, daar 44.000 mensen mee kon overtuigen. Maar drie jaar later ontsnapt Facebook aan een rechtszaak en probeert de consumentenorganisatie gedupeerden van Facebook te recupereren om zelf abonnees te werven.

