Korting voor operatoren moet laatste gemeenten online krijgen

Het gaat om de zogenaamde witte en grijze zones waar er geen of amper 4G-dekking is, of waar 60 procent van de bevolking geen 30 Mbps kan halen..

Volgens De Tijd gaat De Backer de ministerraad voorstellen om operatoren een korting te geven om hen te stimuleren in deze zones. Daarbij zou 80 procent van de kostprijs voor de straalverbindingen wegvallen.

Dat doet vermoeden dat de zones vooral worden gedekt met mobiel internet, wat een pak makkelijker en goedkoper is dan het fysieke kabel- of glasvezelnetwerk uit te breiden. De afgelopen jaren hebben operatoren ook al geëxperimenteerd met initiatieven waarbij het 4G-signaal kan worden gebruikt om de vaste breedbandverbinding te ondersteunen.

Het gaat vandaag om 23 zones, komende van 39 aan het begin van de legislatuur. Die liggen vooral in Wallonië en Duitstalig België. In Vlaanderen gaat het onder meer om de Vlaamse Ardennen, de Westhoek, Alveringen en Zuid Limburg.

Het initiatief is een verderzetting van het plan van De Backer's voorganger Alexander De Croo. Hij merkte in oktober 2016 op dat toen 39 Waalse gemeenten geen of traag vast en mobiel internet hadden. Een van de obstakels toen was de Waalse pyloontaks, maar die werd intussen geschrapt.

De vraag is wel of zo'n korting mogelijk is. Omdat de regering in lopende zaken is, en de huidige begroting niet werd goedgekeurd, dreigen immers enkele federale projecten in de problemen te geraken. Dat doet vermoeden dat een stevige korting toekennen aan operatoren niet zonder slag of stoot kan worden uitgevoerd.

Update 13 uur:

Het KB over het wegwerken van de witte en grijze zones is intussen aangenomen op de ministerraad.