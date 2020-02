Steeds meer bedrijven laten editie 2020 van het Mobile World Congress links liggen, uit angst voor het coronavirus. LG, Ericsson, Nvidia en Amazon hebben zich de voorbije dagen en uren volledig teruggetrokken, ZTE zal minder prominent aanwezig zijn. Ook Samsung schijnt nu te overwegen een kleinere afvaardiging naar MWC te sturen. De beurs in Barcelona, eind februari, ontvangt jaarlijks zo'n vijf- à zesduizend Chinezen uit de telecomsector.

Update: Ook Intel en NTT slaan de MWC-beurs een jaarje over Maandag haakte ook Sony al af voor het MWC. De Japanse techgigant zou in Barcelona een nieuwe Xperia-smartphone presenteren. Dat gebeurt nu via YouTube, op 24 februari. Intussen raakte ook bekend dat het Chinese TCL zijn persconferentie op MWC heeft geannuleerd.

De angst voor besmetting van het personeel door het coronavirus zit er bij sommige techbedrijven goed in. En het zijn niet van de kleinste: LG, Ericsson en ZTE vullen elk moeiteloos een expositiehal van het Mobile World Congress. ZTE komt vooralsnog wél naar Barcelona, maar met een kleinere delegatie. Het Chinese telecombedrijf heeft intussen ook de gebruikelijke persconferentie geschrapt. Volgens CNET zou Samsung intussen een gelijkaardig scenario overwegen, maar dat nieuws is nog niet bevestigd.

Het Zuid-Koreaanse LG Electronics laat de telecombeurs dit jaar alvast wél volledig aan zich voorbijgaan. In een verklaring wordt gesteld dat het bedrijf de situatie in verband met de uitbraak van het coronavirus op de voet heeft gevolgd, waarna besloten is om niet deel te nemen aan hét telecomevenement van het jaar: "Op die manier sluiten we het risico uit dat honderden LG-medewerkers kunnen worden blootgesteld aan het virus, nu het ook buiten de landsgrenzen van China opduikt."

LG laat door het coronavirus ook twee andere beurzen links liggen. Zo is de techreus dit jaar ook niet aanwezig op Integrated Systems Europe in Amsterdam (tussen 11 en 14 februari) en werd ook afgezien van deelname aan de vakbeurs Euroshop in Düsseldorf (van 16 tot 20 februari). Het bedrijf laat verder weten dat de geplande nieuwe producten op een later moment op andere, minder grootschalige evenementen zullen worden voorgesteld.

Ook Ericsson komt niet. Het bedrijf liet bij monde van topman Börje Ekholm weten dat het 'geen makkelijke beslissing' is geweest: "Maar de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden is onze hoogste prioriteit. Dit is dan ook de meest verstandige keuze die we konden maken."

Bedrijven als ZTE en LG hebben veel fabrieken en kantoren in China, wat ongetwijfeld een belangrijke rol heeft gespeeld bij de beslissing om weg te blijven uit Barcelona. Ericsson daarentegen is gebaseerd in Zweden en daarmee het eerste telecombedrijf uit Europa dat MWC laat schieten. Die keuze zou ook andere Westerse bedrijven kunnen aansporen om de beurs een jaartje over te slaan.

GSMA, de organisatie achter de beurs, haastte zich zondagavond om via een persbericht te melden dat het evenement 'gewoon doorgaat zoals gepland' en dat er 'nog altijd ruim 2.800 andere exposanten overblijven'. Er worden in Barcelona ook aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo krijgen reizigers uit de Chinese provincie Hubei per definitie geen toegang tot de beurs en zal bij alle bezoekers de temperatuur worden gemeten.

Inmiddels ontstaat er ook onder journalisten steeds meer onrust over MWC 2020. De pers is er jaarlijks met duizenden redacteurs vertegenwoordigd, maar nu almaar meer bedrijven afhaken, valt er voor de media ook steeds minder nieuws te rapen. Daar komt bij dat de angst voor het coronavirus evengoed naar de media kan overslaan, waardoor menig journalist het nieuws liever vanachter zijn computer op de redactie covert.

Er hangen dus heel wat donkere wolken boven de beursvloer van het Mobile World Congress, en het valt nog maar af te wachten in hoeverre die nog zullen opklaren. De eerste doemdenkers spreken intussen over het eerste jaar zonder MWC. Wordt vervolgd...

De angst voor besmetting van het personeel door het coronavirus zit er bij sommige techbedrijven goed in. En het zijn niet van de kleinste: LG, Ericsson en ZTE vullen elk moeiteloos een expositiehal van het Mobile World Congress. ZTE komt vooralsnog wél naar Barcelona, maar met een kleinere delegatie. Het Chinese telecombedrijf heeft intussen ook de gebruikelijke persconferentie geschrapt. Volgens CNET zou Samsung intussen een gelijkaardig scenario overwegen, maar dat nieuws is nog niet bevestigd.Het Zuid-Koreaanse LG Electronics laat de telecombeurs dit jaar alvast wél volledig aan zich voorbijgaan. In een verklaring wordt gesteld dat het bedrijf de situatie in verband met de uitbraak van het coronavirus op de voet heeft gevolgd, waarna besloten is om niet deel te nemen aan hét telecomevenement van het jaar: "Op die manier sluiten we het risico uit dat honderden LG-medewerkers kunnen worden blootgesteld aan het virus, nu het ook buiten de landsgrenzen van China opduikt."LG laat door het coronavirus ook twee andere beurzen links liggen. Zo is de techreus dit jaar ook niet aanwezig op Integrated Systems Europe in Amsterdam (tussen 11 en 14 februari) en werd ook afgezien van deelname aan de vakbeurs Euroshop in Düsseldorf (van 16 tot 20 februari). Het bedrijf laat verder weten dat de geplande nieuwe producten op een later moment op andere, minder grootschalige evenementen zullen worden voorgesteld. Ook Ericsson komt niet. Het bedrijf liet bij monde van topman Börje Ekholm weten dat het 'geen makkelijke beslissing' is geweest: "Maar de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden is onze hoogste prioriteit. Dit is dan ook de meest verstandige keuze die we konden maken."Bedrijven als ZTE en LG hebben veel fabrieken en kantoren in China, wat ongetwijfeld een belangrijke rol heeft gespeeld bij de beslissing om weg te blijven uit Barcelona. Ericsson daarentegen is gebaseerd in Zweden en daarmee het eerste telecombedrijf uit Europa dat MWC laat schieten. Die keuze zou ook andere Westerse bedrijven kunnen aansporen om de beurs een jaartje over te slaan.GSMA, de organisatie achter de beurs, haastte zich zondagavond om via een persbericht te melden dat het evenement 'gewoon doorgaat zoals gepland' en dat er 'nog altijd ruim 2.800 andere exposanten overblijven'. Er worden in Barcelona ook aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo krijgen reizigers uit de Chinese provincie Hubei per definitie geen toegang tot de beurs en zal bij alle bezoekers de temperatuur worden gemeten.Inmiddels ontstaat er ook onder journalisten steeds meer onrust over MWC 2020. De pers is er jaarlijks met duizenden redacteurs vertegenwoordigd, maar nu almaar meer bedrijven afhaken, valt er voor de media ook steeds minder nieuws te rapen. Daar komt bij dat de angst voor het coronavirus evengoed naar de media kan overslaan, waardoor menig journalist het nieuws liever vanachter zijn computer op de redactie covert.Er hangen dus heel wat donkere wolken boven de beursvloer van het Mobile World Congress, en het valt nog maar af te wachten in hoeverre die nog zullen opklaren. De eerste doemdenkers spreken intussen over het eerste jaar zonder MWC. Wordt vervolgd...