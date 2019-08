Ook dokterswerk blijft mensenwerk, en dus gevoelig voor fouten. Door de interpretatie van een longtest te automatiseren, weet de Leuvense start-up ArtiQ de accuraatheid maar liefst te verdubbelen.

Het is een doctoraat van vier jaar onderzoek dat zich nu eindelijk kristalliseert. Marko Topalovic zag al langer hoe dokters veroordeeld waren om longtesten handmatig te beoordelen. 'Je kunt het soort testen nochtans vergelijken met een ECG, waar wel computergestuurde interpretaties beschikbaar zijn. Voor die longtest bestond dat niet, en moest elke dokter zelf heel veel tijd steken in het begrijpen van de resultaten. Daarbij hing veel af van zijn expertise, waardoor de uitslag vaak heel erg kan variëren van dokter tot dokter en het soms moeilijk is om een finale diagnose te stellen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een manier om de resultaten automatisch om te zetten in een helder verdict.'

...