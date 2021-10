Liesbeth Debruyn, general manager van Elmos, werd in 2017 genomineerd voor de ICT Woman of the Year-award. 'Ik ben door heel wat toevalligheden in de ICT-sector gerold, maar eens je op de juiste plaats zit, zie je duidelijk hoe je je bedrijf wil laten groeien.'

Liesbeth Debruyn dacht altijd dat ze in het onderwijs zou terechtkomen, maar uiteindelijk was dat toch niet wat ze wilde. 'Ik rolde eerder toevallig in de ICT-sector. Als pas afgestudeerde kwam ik via via in de verkoop terecht. Dat viel heel goed mee. Het bedrijf was gespecialiseerd in IT-consultancy en zo is mijn loopbaan in de sector gestart. Enkele jaren later ging ik aan de slag bij Laco, een business- en data intelligence-bedrijf.' Ze groeide er door van business development manager naar general manager.

Na 23 jaar bij hetzelfde bedrijf werken, voerde Debruyn een sabbatical in. Maar haar echtgenoot en kinderen vonden het maar niets dat ze hele dagen thuis was en na drie maanden was ook voor haar de fun eraf. Ze overwoog even om aan de slag te gaan in de productiesector, maar koos toch weer voor de people business. 'De intellectuele uitdaging is groter bij mensen dan bij producten. Mensen zijn veel interessanter, ook al is er niets zo moeilijk als 'samen' werken met mensen. Je krijgt vaak te maken met meerdere generaties op de werkvloer die allemaal anders denken en handelen.' Toen de eigenaar van Elmos, Eddy Lambaerts, haar in 2010 vroeg om hem op te volgen, hapte ze toe.

Toevalligheden

Toen Liesbeth Debruyn in 2017 genomineerd werd voor de ICT Woman of the Year-award, viel ze uit de lucht. 'Ik wist niet goed wat ik me daarbij moest voorstellen. Ik werd een paar keer geïnterviewd en dat was een fijne ervaring. Je komt ook in contact met de andere genomineerden en ontdekt hoe zij terechtgekomen zijn in hun functie. Tegelijk doet de nominatie je ook nadenken over de IT-sector en je eigen situatie. Bij mij was dit het gevolg van veel toevalligheden, maar eens je op een bepaalde plaats zit, zie je alles duidelijker en klaarder hoe je het bedrijf moet laten groeien en uitbreiden.'

Sinds 2010 en zeker na de nominatie, is Elmos aan een snel tempo beginnen groeien. 'Elk jaar kwam er wel iets nieuws bij. Zo werken we nu nauw samen met Peopleware dat zich vooral richt op IT-projecten. Ons dochterbedrijf ElmosExpert, opgericht in 2018, doet IT-consultancy via een 'try and hire'-formule. En vorig jaar namen we nog twee bedrijven over, Target Recruitment en Teknik Recruitment. We coveren nu het hele aanbod aan IT: permanente rekrutering, try and hire, consultancy en projecten.'

Juiste profielen vinden

De grootste uitdaging voor de IT-sector is het tekort aan mensen met de juiste kennis en skills, iets wat Debruyn om de zoveel jaar ziet terugkomen. 'We hebben een team rekruteerders en een team sales, maar die balans is nooit in evenwicht. Altijd is een van de twee ongelukkig, bij manier van spreken. Ofwel is er een grote vraag en dan is het aanbod kleiner of omgekeerd. Een van de twee teams moet altijd meer uit zijn pijp komen. We willen echter geen nieuwe collega's aantrekken met de verkeerde argumenten. De tijd is voorbij dat een kandidaat een contract in de showroom ondertekent en met een BMW naar huis rijdt. Of dat we zoals in het jaar 2000 medewerkers aanwerven die twee lijnen COBOL kunnen lezen. Achteraf moet je er afscheid van nemen, omdat het toch niet het gewenste profiel was. Daarom proberen we altijd een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hoe trekken we kandidaten aan en anderzijds hoe houden we ze gemotiveerd zodat ze gelukkig zijn en blijven in hun job? Persoonlijke aanpak, opleiding en begeleiding zijn daarbij sleutelwoorden.'

Met de verhouding man/vrouw zit het bij Elmos goed op de interne afdelingen (sales, rekrutering en administratie). 'De helft is vrouw. Als ik kijk naar onze consultants, dan is 85 procent man. Ofwel komen vrouwen niet bij ons solliciteren ofwel zijn ze er niet. Hoe dat komt, weet ik niet. Ofwel is de job te technisch en niet aantrekkelijk genoeg, of ze kiezen misschien voor andere studierichtingen. Vrouwen zijn nochtans meer dan welkom.'

Liesbeth Debruyn dacht altijd dat ze in het onderwijs zou terechtkomen, maar uiteindelijk was dat toch niet wat ze wilde. 'Ik rolde eerder toevallig in de ICT-sector. Als pas afgestudeerde kwam ik via via in de verkoop terecht. Dat viel heel goed mee. Het bedrijf was gespecialiseerd in IT-consultancy en zo is mijn loopbaan in de sector gestart. Enkele jaren later ging ik aan de slag bij Laco, een business- en data intelligence-bedrijf.' Ze groeide er door van business development manager naar general manager.Na 23 jaar bij hetzelfde bedrijf werken, voerde Debruyn een sabbatical in. Maar haar echtgenoot en kinderen vonden het maar niets dat ze hele dagen thuis was en na drie maanden was ook voor haar de fun eraf. Ze overwoog even om aan de slag te gaan in de productiesector, maar koos toch weer voor de people business. 'De intellectuele uitdaging is groter bij mensen dan bij producten. Mensen zijn veel interessanter, ook al is er niets zo moeilijk als 'samen' werken met mensen. Je krijgt vaak te maken met meerdere generaties op de werkvloer die allemaal anders denken en handelen.' Toen de eigenaar van Elmos, Eddy Lambaerts, haar in 2010 vroeg om hem op te volgen, hapte ze toe.Toen Liesbeth Debruyn in 2017 genomineerd werd voor de ICT Woman of the Year-award, viel ze uit de lucht. 'Ik wist niet goed wat ik me daarbij moest voorstellen. Ik werd een paar keer geïnterviewd en dat was een fijne ervaring. Je komt ook in contact met de andere genomineerden en ontdekt hoe zij terechtgekomen zijn in hun functie. Tegelijk doet de nominatie je ook nadenken over de IT-sector en je eigen situatie. Bij mij was dit het gevolg van veel toevalligheden, maar eens je op een bepaalde plaats zit, zie je alles duidelijker en klaarder hoe je het bedrijf moet laten groeien en uitbreiden.'Sinds 2010 en zeker na de nominatie, is Elmos aan een snel tempo beginnen groeien. 'Elk jaar kwam er wel iets nieuws bij. Zo werken we nu nauw samen met Peopleware dat zich vooral richt op IT-projecten. Ons dochterbedrijf ElmosExpert, opgericht in 2018, doet IT-consultancy via een 'try and hire'-formule. En vorig jaar namen we nog twee bedrijven over, Target Recruitment en Teknik Recruitment. We coveren nu het hele aanbod aan IT: permanente rekrutering, try and hire, consultancy en projecten.'De grootste uitdaging voor de IT-sector is het tekort aan mensen met de juiste kennis en skills, iets wat Debruyn om de zoveel jaar ziet terugkomen. 'We hebben een team rekruteerders en een team sales, maar die balans is nooit in evenwicht. Altijd is een van de twee ongelukkig, bij manier van spreken. Ofwel is er een grote vraag en dan is het aanbod kleiner of omgekeerd. Een van de twee teams moet altijd meer uit zijn pijp komen. We willen echter geen nieuwe collega's aantrekken met de verkeerde argumenten. De tijd is voorbij dat een kandidaat een contract in de showroom ondertekent en met een BMW naar huis rijdt. Of dat we zoals in het jaar 2000 medewerkers aanwerven die twee lijnen COBOL kunnen lezen. Achteraf moet je er afscheid van nemen, omdat het toch niet het gewenste profiel was. Daarom proberen we altijd een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hoe trekken we kandidaten aan en anderzijds hoe houden we ze gemotiveerd zodat ze gelukkig zijn en blijven in hun job? Persoonlijke aanpak, opleiding en begeleiding zijn daarbij sleutelwoorden.'Met de verhouding man/vrouw zit het bij Elmos goed op de interne afdelingen (sales, rekrutering en administratie). 'De helft is vrouw. Als ik kijk naar onze consultants, dan is 85 procent man. Ofwel komen vrouwen niet bij ons solliciteren ofwel zijn ze er niet. Hoe dat komt, weet ik niet. Ofwel is de job te technisch en niet aantrekkelijk genoeg, of ze kiezen misschien voor andere studierichtingen. Vrouwen zijn nochtans meer dan welkom.'