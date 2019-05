De Duitse start-up Lilium heeft zijn prototype voorgesteld van een vliegende taxi, aangedreven door elektrische straalmotoren.

Begin mei voerde Lilium een eerste succesvolle verticale testvlucht uit. De vliegende taxi bleef doorheen de testvlucht ter plaatse in de lucht hangen. "In een volgende fase moet het toestel in de lucht manoeuvreren en voorwaarts bewegen", zei de oprichter van Lilium, Daniel Wiegand.

Lilium hoopt om tegen 2025 in minstens twee steden de vliegende taxi's te introduceren. Volgens Wiegand wil het bedrijf liever een taxidienst uitbaten dan de toestellen aan particulieren te verkopen. Het werkt ook samen met de Zwitserse spoorwegen om op termijn reizigers van het station naar hun eindbestemming te brengen.

Het straalvliegtuig van Lilium heeft 36 elektrische straalmotoren, heeft vijf zitplaatsen en is ontworpen om 300 kilometer per uur te vliegen gedurende maximaal een uur. Het Chinese technologiebedrijf Tencent heeft samen met andere bedrijven tot nu toe bijna 90 miljoen euro in Lilium geïnvesteerd.

Lilium voegt zich bij de bedrijven die rivaliseren om vliegende taxi's op de markt te brengen, zoals Airbus, Boeing, Rolls-Royce, Uber en Kitty Hawk. Een andere Duitse start-up, Volocopter, wordt momenteel uitgetest in de deelstaten Beieren en Rijnland-Palts. Volocopter heeft al een licentie voor hun vliegende taxi met twee zitplaatsen, en maakte een testvlucht in 2017 in Dubai.