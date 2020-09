Securityspecialist McAfee wil opnieuw een beursgenoteerd bedrijf worden. Het bedrijf verdween van de aandelenmarkt na de overname door Intel in 2010.

McAfee was al beursgenoteerd op de New York Stock Exchange van 1999 tot 2010, tot het bedrijf voor 7,7 miljard dollar werd overgenomen door Intel en werd omgedoopt tot Intel Security om verwarring met oprichter John McAfee te voorkomen, de excentrieke oprichter van het bedrijf die regelmatig negatief in het nieuws komt, maar al sinds 1994 niet meer betrokken is bij het bedrijf.

Het huwelijk met Intel liep niet over rozen want in 2016 verkocht Intel 51 procent van het bedrijf aan TPG voor 4,2 miljard dollar. Later werd ook Thoma Bravo een minderheidsaandeelhouder en in 2017 werd het bedrijf verder verzelfstandigt onder de originele naam McAfee.

Volgens documenten die McAfee indiende voor haar beursaanvraag mikt het momenteel op 100 miljoen dollar aan aandelen. Al gaan de meeste financiële media er van uit dat dit geen definitief cijfer is en er vermoedelijk meer richting 1-2 miljard dollar wordt gekeken. Het wil graag onder de beursnaam MCFE genoteerd worden.

Een beursgang gaat ook gepaard met het publiek maken van financiële informatie. Zo leren we dat McAfee in 2019 een netto omzet van 2,635 miljard haalde, en 1,4 miljard dollar in de 26 weken tot 27 juni van dit jaar. Het bedrijf boekte vorig jaar een netto verlies van 263 miljoen dollar en een winst van 31 miljoen dollar in de eerste 26 weken van 2020.

McAfee stelt dat het beschikt over een sterk en bekend merk. Het wil onder meer partnerschappen opzetten met managed service providers en haar cloudaanbod uitbreiden.

Tegelijk moet het toekomstige aandeelhouders ook inlichten over risico's. Zo waarschuwt het dat de pc-verkoop daalt en de opkomst van mobiele en cloudgebaseerde toepassingen het lastiger maken om klanten overal te bedienen. Ook vreest het dat de grote cloudplatformen mogelijk zelf securityoplossingen zullen voorzien op hun platform, al is dat vandaag bij de meesten nog niet het geval.

