Het burgerpanel in Mechelen wordt een digitaal burgerpanel. Bij het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 stond het Mechels burgerpanel op het punt om uitgerold te worden. In eerste instantie werd geopteerd voor een uitstel, maar vandaag wordt gekozen voor een digitale doorstart.

Ruim een jaar na de geplande startdatum gelden nog steeds gezondheidsmaatregelen die een samenkomst van vijftig willekeurig geselecteerde Mechelaars, die uiteraard niet in elkaars bubbel zitten, niet toelaten. Om het project niet langer uit te stellen wordt het daarom omgevormd tot een digitaal traject.

'Alle leden werden telefonisch gecontacteerd', zegt schepen voor Participatie Patrick Princen (Groen). 'Voor wie geen laptop of internet heeft, voorzien we coronaproof individuele ondersteuning op het stadhuis. Een zestal leden zal door omstandigheden toch niet kunnen deelnemen, en wordt vervangen.'

Stilte in de stad

Het thema dat het burgerpanel gaat behandelen, werd eind 2019 vastgelegd na een traject vanuit de verschillende raadscommissies: 'Hoe zorgen we dat onze stad kan bruisen en tegelijk ook een plek voor rust en stilte kan zijn? En wat zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden voor onze stad?' De aanbevelingen van het panel zijn ook belangrijk voor Mechelen Feest, dat volop bezig is met de voorbereidingen van het cultureel themajaar Stilte in de stad. De ideeën die uit het burgerpanel ontstaan, kunnen als basis dienen voor de uitrol van de culturele programmatie.

Op 8 en 9 mei houdt het burgerpanel twee online sessies van drieënhalf uur, waarbij de deelnemers info krijgen over het thema van experts en beleidsmakers. Samen wordt besproken wat dit voor Mechelen kan betekenen. Op 22 mei komt het burgerpanel een derde en laatste keer online samen om tot een reeks adviezen te komen voor de gemeenteraad.

