Het nieuwste prototype van Mercedes wil een bereik van duizend kilometer halen. Het bedrijf heeft de ambitie om ook de zuinigste batterij ooit te maken.

Mercedes-Benz stelt met haar Vision EQXX prototype een elektrische wagen voor waarmee je in één lading in principe vanuit België tot in het zuiden van Frankrijk geraakt. Het moet de meest efficiënte Mercedes ooit worden, met minder dan 10 kWh per 100 kilometer. Ter vergelijking: Tesla Model S60 verbruikt 18,1 kWh per honderd kilometer.

De conceptwagen werd op 18 maanden tijd gebouwd en heeft een nieuw soort compacte batterij die in verhouding tot het volume meer energie bevat. daarbij wordt er bijna 400 Wh/l (watt uur per liter) gehaald. Ook zijn er zonnepanelen in de wagen verwerkt, voor een tikkeltje extra stroom. Iets waar ook het Nederlandse LightYear enkele jaren terug mee uitpakte.

Volgens Reuters zal het prototype in de eerste helft van dit jaar worden getest op verschillende wegen. De automater wil vanaf 2025 van haar nieuwe modellen alleen nog elektrische versies op de markt brengen. Het zal tussen nu en 2030 ook veertig miljard euro pompen in de ontwikkeling van elektrische wagens.

(Nog) niet naar de markt

Maar de wagen blijft voorlopig wel bij een concept. Wanneer en of het voertuig ook echt op de markt komt kan Mercedes-Benz nog niet zeggen. Onderdelen uit de wagen zullen binnen een drietal jaar wel in andere wagens opduiken.

Vision EQXX prototype © Mercedes-Benz

Of een wagen met zo'n autonomie uitkomt, zal afhangen van de marktvraag. Daarmee is de aankondiging van Mercedes-Benz vooral een gelegenheid om te tonen dat het als klassieke automaker ook kan concurreren met een nieuwe speler als Tesla.

Belofte Vs. realiteit

Dat is meteen ook het probleem met conceptwagens. Ze zijn veelbelovend rond nieuwe functies, maar je kan er geen testrit mee maken, je kan de beloftes niet controleren en het blijft vaag of en in welke vorm ze ooit te koop zullen zijn.

Zo stelde Mercedes in 2015 op CES nog een prototype van een autonoom voertuig voor, met een stoel die kan draaien wanneer je niet aan het rijden bent. Die wagen werd toen voorgesteld als de toekomst van de auto op vlak van design, ontwerp en communicatie. Zeven jaar later blijft ook dat prototype vooral een prototype, en veel persaandacht voor iets wat niet echt bestaat.

