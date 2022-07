Microsoft heeft moeite om voldoende capaciteit te voorzien in haar cloudinfrastructuur. Hoge vraag met toeleveringsproblemen brengen de schaalbaarheid van Azure in gevaar.

Grote cloudaanbieders, zogenaamde hyperscalers, trekken al jaren bedrijven naar hun serverparken met de belofte van virtueel onbeperkte capaciteit. Je kan snel opstarten en als het nodig is kan je schalen naar wens, maar daar wringt het schoentje momenteel bij Microsoft, volgens IDC de grootste public cloud aanbieder van het moment.

De afgelopen dagen merkten verschillende blogs en techsites op dat Azure met problemen kampt. The Information meldt capaciteitsproblemen in datacenters in Washington en in totaal bij meer dan twintig Microsoft datacenters wereldwijd. The Telegraph weet dat twee datacenters in het Verenigd Koninkrijk momenteel geen nieuwe klanten toelaten en aan The Register zegt het bedrijf dat het 'ongeziene' vraag merkt en waar nodig de capaciteit beperkt.

In België heeft Microsoft nog geen Azure datacenters (binnenkort wel). Data van Belgische klanten staat daarom doorgaans in datacenters die geografisch dichtbij liggen (Ierland, Nederland, Parijs, Frankfurt...). Een woordvoerder van Microsoft bevestigt aan Data News dat er ook hier capaciteitsproblemen opduiken, maar nuanceert dat er wordt gewerkt aan uitbreiding.

'Er is inderdaad wereldwijd een enorme vraag naar cloud capaciteit. Met deze stijging, in combinatie met de tekorten waarvan de hele industrie last heeft, hebben we stappen ondernomen om de capaciteit van de klanten uit te breiden. We versnellen ook de uitbreiding van de servers van onze datacenters. Onze eerste prioriteit is om de bedrijfscontinuitiet van onze klanten te garanderen.'

Wel benadrukt Microsoft dat als het ergens capaciteitsbeperkingen oplegt, het eerst interne workloads aan banden legt 'om prioriteit te geven aan de groei van bestaande klanten.'

Toelevering en Oekraïne

De vraag naar cloudopslag en toepassingen stijgt al jaren en Microsoft profileert zich al enkele jaren als een vooraanstaande aanbieder van die infrastructuur. De tekorten komen op een opmerkelijk moment want Microsoft wil niet alleen in België een eigen Azure regio starten. Ook in talloze andere Europese landen/steden (Griekenland, Milaan, Madrid, Warschau) plant het momenteel datacenters. Of de bouw daarvan in het gedrang komt is niet duidelijk.

Wat meespeelt in de capaciteitsproblemen is de verstoring van de globale toeleveringsketen voor technologische onderdelen. Die stond al op stelten door de coronacrisis, is nog niet op kruissnelheid door onder meer recentere lockdowns (en fabriekssluitingen) in China, en gerelateerd kampt de wereld nog steeds met een chiptekort. Zaken die de aanvoer van virtueel onbeperkte computercapaciteit er niet beter op maken.

Maar The Register merkt op dat ook de oorlog van Rusland in Oekraïne een belangrijke rol speelt. Zo is Microsoft een van de partijen die actief cyberaanvallen tegen het land probeert tegen te houden, maar heeft het bedrijf ook meer dan honderd miljoen dollar aan technologische ondersteuning aangeboden aan de Oekraïense overheid, waaronder het verschuiven van IT-infrastructuur naar de cloud. De combinatie van al die zaken maakt dat de cloud van Microsoft vrij vol zit en uitbreiding minder evident is dan in normale omstandigheden.

Geen snelle oplossing

Als Belgische Azure gebruiker valt er weinig aan te doen. Volgens techblogger Aidan Finn raadt Microsoft aan, als de regio naar keuze te vol zit, om een minder druk datacenter te kiezen. Maar hij wijst er op dat veel Europese klanten om juridische redenen hun data binnen de EU moeten bewaren. Maar data op een ander continent plaatsen kan praktisch lastiger zijn. Denk daarbij aan applicaties die in real time werken. Wel geeft hij een paar mogelijke adviezen, zoals niet kiezen voor oudere SKU's of het op voorhand reserveren van een virtuele machine.

Finn nuanceert wel dat dit geen probleem is dat uniek is aan Microsoft. Er zijn maar een handvol makers van datacenterchips, vrijwel alles wordt in China gemaakt en de toelevering daarvan ligt maanden op voorhand vast, zelfs als er geen corona-uitbraken zijn. Maar een snelle oplossing om het capaciteitsprobleem in haar geheel op te lossen lijkt niet meteen voorhanden wat wil zeggen dat uitbreiden of overstappen naar de cloud de komende maanden mogelijk niet zo vlot zal lopen als gepland.

Grote cloudaanbieders, zogenaamde hyperscalers, trekken al jaren bedrijven naar hun serverparken met de belofte van virtueel onbeperkte capaciteit. Je kan snel opstarten en als het nodig is kan je schalen naar wens, maar daar wringt het schoentje momenteel bij Microsoft, volgens IDC de grootste public cloud aanbieder van het moment.De afgelopen dagen merkten verschillende blogs en techsites op dat Azure met problemen kampt. The Information meldt capaciteitsproblemen in datacenters in Washington en in totaal bij meer dan twintig Microsoft datacenters wereldwijd. The Telegraph weet dat twee datacenters in het Verenigd Koninkrijk momenteel geen nieuwe klanten toelaten en aan The Register zegt het bedrijf dat het 'ongeziene' vraag merkt en waar nodig de capaciteit beperkt.In België heeft Microsoft nog geen Azure datacenters (binnenkort wel). Data van Belgische klanten staat daarom doorgaans in datacenters die geografisch dichtbij liggen (Ierland, Nederland, Parijs, Frankfurt...). Een woordvoerder van Microsoft bevestigt aan Data News dat er ook hier capaciteitsproblemen opduiken, maar nuanceert dat er wordt gewerkt aan uitbreiding.'Er is inderdaad wereldwijd een enorme vraag naar cloud capaciteit. Met deze stijging, in combinatie met de tekorten waarvan de hele industrie last heeft, hebben we stappen ondernomen om de capaciteit van de klanten uit te breiden. We versnellen ook de uitbreiding van de servers van onze datacenters. Onze eerste prioriteit is om de bedrijfscontinuitiet van onze klanten te garanderen.'Wel benadrukt Microsoft dat als het ergens capaciteitsbeperkingen oplegt, het eerst interne workloads aan banden legt 'om prioriteit te geven aan de groei van bestaande klanten.'De vraag naar cloudopslag en toepassingen stijgt al jaren en Microsoft profileert zich al enkele jaren als een vooraanstaande aanbieder van die infrastructuur. De tekorten komen op een opmerkelijk moment want Microsoft wil niet alleen in België een eigen Azure regio starten. Ook in talloze andere Europese landen/steden (Griekenland, Milaan, Madrid, Warschau) plant het momenteel datacenters. Of de bouw daarvan in het gedrang komt is niet duidelijk.Wat meespeelt in de capaciteitsproblemen is de verstoring van de globale toeleveringsketen voor technologische onderdelen. Die stond al op stelten door de coronacrisis, is nog niet op kruissnelheid door onder meer recentere lockdowns (en fabriekssluitingen) in China, en gerelateerd kampt de wereld nog steeds met een chiptekort. Zaken die de aanvoer van virtueel onbeperkte computercapaciteit er niet beter op maken.Maar The Register merkt op dat ook de oorlog van Rusland in Oekraïne een belangrijke rol speelt. Zo is Microsoft een van de partijen die actief cyberaanvallen tegen het land probeert tegen te houden, maar heeft het bedrijf ook meer dan honderd miljoen dollar aan technologische ondersteuning aangeboden aan de Oekraïense overheid, waaronder het verschuiven van IT-infrastructuur naar de cloud. De combinatie van al die zaken maakt dat de cloud van Microsoft vrij vol zit en uitbreiding minder evident is dan in normale omstandigheden.Als Belgische Azure gebruiker valt er weinig aan te doen. Volgens techblogger Aidan Finn raadt Microsoft aan, als de regio naar keuze te vol zit, om een minder druk datacenter te kiezen. Maar hij wijst er op dat veel Europese klanten om juridische redenen hun data binnen de EU moeten bewaren. Maar data op een ander continent plaatsen kan praktisch lastiger zijn. Denk daarbij aan applicaties die in real time werken. Wel geeft hij een paar mogelijke adviezen, zoals niet kiezen voor oudere SKU's of het op voorhand reserveren van een virtuele machine.Finn nuanceert wel dat dit geen probleem is dat uniek is aan Microsoft. Er zijn maar een handvol makers van datacenterchips, vrijwel alles wordt in China gemaakt en de toelevering daarvan ligt maanden op voorhand vast, zelfs als er geen corona-uitbraken zijn. Maar een snelle oplossing om het capaciteitsprobleem in haar geheel op te lossen lijkt niet meteen voorhanden wat wil zeggen dat uitbreiden of overstappen naar de cloud de komende maanden mogelijk niet zo vlot zal lopen als gepland.